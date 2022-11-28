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«Систематика» и Hostvm подписали партнерское соглашение

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, заключила соглашение с разработчиком российской платформы виртуализации – компанией Hostvm. Партнерское соглашение позволит «Систематике» расширить свой портфель продуктов комплексом решений от отечественного производителя.

Hostvm – платформа виртуализации серверов, рабочих мест и приложений корпоративного уровня на основе KVM. Она включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«Из-за турбулентности на рынке и сложности приобретения нового оборудования клиенты стали активнее использовать виртуализацию. Дополнительным стимулом стал переход КИИ на российское ПО. Виртуальные машины помогают исключить несовместимость различных приложений и операционных систем друг с другом. Стараясь облегчить процесс перехода, мы сразу зашили импорт виртуальных машин «в один клик» с любой платформы виртуализации, а также файловых шаблонов виртуальных машин. С коллегами из компании «Систематика» мы приглашаем протестировать платформу и самим убедиться в ее простоте и удобстве», – сказал Иван Климов, руководитель направления разработки платформы виртуализации Hostvm.

«Компания «Систематика» продолжает расширять список партнеров-разработчиков отечественных решений. Мы рады, что нашим заказчикам стали доступны для внедрения решения российского разработчика Hostvm. Платформа виртуализации Hostvm уже зарекомендовала себя, как достойная альтернатива существующих на рынке иностранных решений, таких как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, VMware Horizon и т.д. Совместно с командой разработчиков мы организуем комплексное сопровождение для клиентов: от тестирования платформы, развертывания, эксплуатации, до обучения специалистов», – сказал Евгений Закрепин, вице-президент по стратегическому развитию группы «Систематика».

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