Whoosh планирует провести IPO

ПАО «ВУШ Холдинг» (Whoosh), российский оператор краткосрочной аренды электросамокатов, сообщил о том, что рассматривает возможность проведения первичного публичного предложения (IPO), в зависимости от рыночной конъюнктуры.

В рамках IPO планируется привлечение капитала в компанию через проведение дополнительной эмиссии, а также предложение акций существующими акционерами.

Ожидается, что существующие акционеры могут продать часть своих акций для создания ликвидности на вторичном рынке, при этом сохранив значительную долю в капитале Компании. После сделки акционеры-основатели продолжат управлять компанией для реализации стратегии лидерства на рынке кикшеринга России.

Генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко сказал: «Сегодняшнее объявление является не только знаковым событием для нашей большой команды, но и переломным моментом в истории российского шерингового бизнеса. Мы всегда стремились действовать на опережение и не боялись быть первыми. Намерение стать публичной компанией является очередным этапом развития бизнеса Whoosh и российского рынка в целом. Мы считаем, что данный шаг позволит сделать транспортные сервисы микромобильности более доступными для бóльшего числа жителей городов. Запуская бизнес Whoosh четыре года назад, мы предполагали, что огромное количество коротких поездок, которые мы делаем ежедневно, могут быть более удобными, а время, проведенное в пути, может быть меньше, но доставлять больше удовольствия. Мы верили в большое будущее нового вида транспорта в России и на практике доказали успех своей бизнес-модели. Миллионы людей опробовали сервис группы Whoosh, и он стал неотъемлемой частью их повседневных жизненных сценариев. Мы видим колоссальный запрос со стороны пользователей на короткие перемещения, а также заинтересованность власти в развитии микромобильности как элемента выстраивания городской инфраструктуры. За несколько лет наша команда выстроила качественный бизнес, который не только стал одним из лидеров рынка, но и, по сути, формирует его. Мы со всей ответственностью подходим к реализации нашей миссии, ежедневно работая над тем, чтобы предлагать уникальный, качественный, но простой в эксплуатации продукт. Наша сила в том, что мы делаем очень простой и удобный для пользователей сервис аренды электросамокатов, «под капотом» у которых множество сложных систем, десятки тысяч ежедневных операций, обилие алгоритмов, а также внимание к деталям и забота разработчиков и технической команды. Подобное отношение к тому, что мы создаем, находит все бóльший отклик со стороны пользователей сервисов группы Whoosh, о чем свидетельствует рост качественных и количественных показателей Компании. Мы убеждены, что IPO на Московской Бирже, помимо диверсификации структуры капитала и привлечения дополнительного финансирования для развития Компании, позволит обратить внимание на новую с точки зрения инвестиций, но уже ставшую элементом повседневной жизни, историю кикшеринга».

Ожидается, что привлеченные компанией в ходе IPO средства будут использованы для финансирования инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка, укрепление лидерских позиций на существующих рынках и выход в новые регионы.

В рамках IPO также предполагается предложение акций существующими акционерами компании. Объем предложения существующими акционерами будет определен позднее.

Ожидается, что существующие акционеры могут продать часть своих акций для создания ликвидности на вторичном рынке.

После сделки акционеры-основатели продолжат управлять компанией для реализации стратегии безусловного лидерства на рынке кикшеринга России.

В целях проведения IPO компания подала заявление на включение ее обыкновенных акций ПАО «ВУШ Холдинг» в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже.

Эмиссионные документы (проспект) в отношении Акций доступны для ознакомления на сайте Whoosh.

Если будет принято решение провести IPO, компания раскроет необходимую дополнительную информацию на своем сайте и в регуляторной ленте новостей.