На Сахалине подвели итоги хакатона для программистов и аналитиков

С 25 по 27 ноября в Южно-Сахалинске прошел хакатон «Digital Острова.65 Сахалинская область 11/22» по разработке цифровых сервисов для Правительства Сахалинской области. Технологическим партнером мероприятия выступила компания PRAVO TECH.

В течение 48 часов 18 команд на базе low-code платформы Manage.one разрабатывали онлайн-сервисы, способные изменить острова к лучшему. Хакатон проходил в пяти треках:

«Это уже второй хакатон, который проводится правительством. В нём участвуют не только молодое поколение, но и сотрудники органов исполнительной власти. Они автоматизируют свои задачи для оптимизации рабочего процесса. Тем самым перекладывают работу с бумаги в электронный вариант и уменьшают затраты времени», — отметил Вячеслав Аленьков, заместитель Председателя Правительства Сахалинской области.

Победителями конкурса стали три команды:

1 место получила команда «Рыбалка Сахалина», предложившая расширить возможности приложения «Острова 65». Приложение может показать пользователю доступные ему меры социальной поддержки и одним кликом оформить их.

2 место заняла команда Swift, которая разработала проект по уменьшению количества очередей в поликлиниках через предварительное самонаблюдение симптомов болезней. В планах у команды интеграция с приложениями Apple Здоровье и Google Fit.

3 место получила команда «Кодяры». Команда предложила автоматизировать процессы Министерства здравоохранения через бот, который позволяет записаться к врачу и вести дневник здоровья. Помимо этого, используя данные бота, Министерство может строить прогнозы о заболеваемости в регионе.

Общий призовой фонд составлял 250 тысяч рублей и был распределён между победителями. Так, команда, занявшая 1 место, получила 125 тысяч рублей, 2 место — 75 тысяч рублей и 3 место — 50 тысяч рублей. Помимо этого, победители получили возможность встречи с Алексеем Пелевиным, основателем и СЕО компании PRAVO TECH (создатель Manage.one).

«Всего лишь в течение 48 часов командам удалось разработать решения, которые реально сделают жизнь региона и повседневную работу сотрудников Правительства лучше. Этот результат стал возможным благодаря low-code конструктору, который в основе платформы Manage.one. Не обязательно обладать большим опытом, обширными знаниями в программировании, чтобы создавать абсолютно новые IT-инструменты. Это особенно актуально для многих предприятий, компаний и регионов после ухода с российского рынка западных IT-решений», — отметил Кирилл Кондратенко, заместитель генерального директора PRAVO TECH.

Готовые продукты будут переданы в реальную работу министерствам и будет осуществлена интеграция с существующими системами для совершенствования и предоставление жителям области новых удобных и качественных сервисов.

Организаторами и партнерами мероприятия выступили: Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области, ИТ-парк, PRAVO TECH, GS GROUP, Ростелеком, Барс ГРУПП.■