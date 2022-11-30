Большинство программистов и системных администраторов уверены том, что управляют своей жизнью

Те, кто уверен, что управляет своей жизнью, чаще всего встречаются среди воспитателей, медицинских сестер и учителей, а те, кто плывет по течению, — среди курьеров, секретарей и диспетчеров. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

43% программистов считают, что однозначно управляют своей жизнью, а 37% скорее уверены. Напротив, каждый пятый специалист считает себя фаталистом: 15% точно не управляют своей жизнью, а 5% скорее не управляют. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Среди системных администраторов 41% сотрудников считает, что точно может управлять своей жизнью, чуть меньше — 36% респондентов, скорее в этом уверены. В том, что самостоятельно не управляют действительностью верят 16% опрошенных.

В целом, среди россиян, чем моложе респонденты, тем реже они говорят, что плывут по течению: если среди молодежи до 24 лет управляют своей жизнью 90%, то среди респондентов старше 45 — только 73%. Тех, кто считает, что сам кует свое счастье, среди женщин чуть больше, чем среди мужчин (82% против 76% соответственно). Уверенность в решающем влиянии своих действий на жизнь растет с увеличением уровня дохода: 77% среди опрошенных с доходом менее 30 тыс. руб. в месяц против 83% среди зарабатывающих свыше 80 тыс. руб.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего убеждены, что управляют своей жизнью, работники, чья деятельность связана с высоким уровнем ответственности: воспитатели и медсестры (по 88%), учителя (85%) и юристы (84%). Однозначно же уверены в своем влиянии на собственную жизнь чаще всего учителя, врачи и квалифицированные рабочие. Реже всего говорят о том, что сами определяют свою судьбу, курьеры (65%), секретари (68%) и диспетчеры (69%), причем среди них же больше и убежденных фаталистов, которые уверены, что абсолютно не управляют действительностью.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 565

Время проведения: 4-25 ноября 2022 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 3000 респондентов