CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Директором МТС в Томской области назначен Антон Гриднев

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о назначении Антона Гриднева на должность директора МТС в Томской области. Ранее топ-менеджер занимал руководящие позиции в компаниях телеком-отрасли на территории Дальневосточного федерального округа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Антон Гриднев будет осуществлять руководство филиалом МТС в Томской области и заниматься реализацией общей стратегии компании на розничном и корпоративном рынках. В числе приоритетных направлений работы — развитие цифровых сервисов на территории региона, облачных технологий, IoT, Big Data. Одной из ключевых задач нового руководителя станет укрепление позиций компании на рынке проводного домашнего интернета и продвижение линейки комплексных тарифных планов.

gridnev_anton.jpg

Антон Гриднев

«На территории Томской области сосредоточены ведущие российские вузы и ИТ-компании, крупнейшие добывающие предприятия. Последние годы мы активно улучшаем качество связи на севере области, где расположены нефтегазовые месторождения, создавая основу для внедрения передовых цифровых сервисов, от умного видеонаблюдения и до облачных технологий. В то же время мы реализовали несколько совместных проектов с вузами: от запуска тестовой зоны 5G до создания IoT-устройств с помощью наборов МТС Development Kit, и планируем расширить наше сотрудничество. Антон обладает профессионализмом и богатым опытом, поэтому я уверен, что он сможет добиться решения всех поставленных перед филиалом амбициозных задач во благо жителей и бизнеса Томской области», — сказал директор по региональному управлению МТС Андрей Перагов.

Антон Гриднев родился в 1983 г. В 2005 г. окончил Дальневосточный федеральный университет по специальности «Прикладная информатика в экономике». Карьеру начал в продажах в банковской сфере и продолжил ее в телекоме, где занимал руководящие должности. ***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Американский банк поймали на многомесячном пиратском использовании российского ПО

Госсертификаты шифрования для сайтов обретают в России силу закона

Власти собрались ужесточить наказание за утечку данных о здоровье и судимостях

Сможет ли Россия преодолеть кадровый дефицит в сфере ИТ

Госкорпорация «Дом.РФ» и ее банк избавляются от СУБД MS SQL и PostgreSQL

Преданный фанат торрентов едва не угодил в тюрьму, но смог «откупиться» своим компьютером

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие SSD емкостью 1 ТБ: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Лучшие умные часы для пожилых людей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще