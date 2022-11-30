«Крок» и «Ростелеком-ЦОД» заключили партнерское соглашение

ИТ-компания «Крок» заключила соглашение о сотрудничестве с компанией «Ростелеком-ЦОД». Партнеры планируют совместное продвижение платформы автоматизации сервисных подразделений Enterprise Service Management Platform (ESMP).

«Крок» продолжает формировать пул стратегических партнеров и расширять портфель российских решений. Программная платформа ESMP компании «Ростелеком-ЦОД» входит в Единый реестр российского ПО и представляет сегменты ITSM и ESM.

«Сегодня у многих заказчиков есть запрос на работу с отечественными продуктами, в том числе и в области ITSM и ESM. Платформа ESMP позволяет совершить плавный переход с ITSM-системы западного вендора на российское решение. Партнерство с «Ростелеком-ЦОД» представит нам возможность более эффективно решать задачи заказчиков по построению и автоматизации клиентских сервисов любой сложности», – отметила Елена Сидорова, руководитель направления «Управление корпоративными и ИТ-сервисами» ИТ-компании «Крок».

«Ростелеком» является владельцем облачных сервисов, а также разработчиком программного обеспечения. Особенностью ESMP компании «Ростелеком-ЦОД» является многомодульность платформы и ее широкая функциональность, что помогает осуществлять эволюционную миграцию, постепенно меняя элементы системы и бесшовно переходя на российскую ITSM-платформу.

«Востребованность решения ITSM-платформы ESMP набирает обороты. Поскольку продукт является одним из лидеров среди отечественных разработок, мы рады, что компания «Крок» стала нашим партнером и теперь сможет предлагать ESMP своим клиентам», – отметил директор по качеству сервисов блока информационных технологий «Ростелекома» Арсен Благов.

ESMP компании «Ростелеком-ЦОД» – отечественная ITSM-платформа корпоративного уровня, предназначенная для автоматизации работы ИТ, ОЦО, АХО, HR, финансов и других сервисных подразделений компании. Разработка включает в себя несколько модулей, каждый из которых можно интегрировать с различными системами и вписать в любой ИТ-ландшафт. Это общий менеджер сервисов, клиентский портал, аналитический модуль метрик и дашбордов, модуль создания цифровых помощников и лингвистический самообучающийся модуль для оптимизации процесса обработки сообщений, а также модуль создания цифровых помощников – чат-ботов – для общения в мессенджерах.