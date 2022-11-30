ОЭЗ «Технополис Москва» будет сотрудничать со свободными экономическими зонами Армении

Особая экономическая зона Москвы договорилась о сотрудничестве с двумя свободными экономическими зонами (СЭЗ) Армении – «Альянс» и «Мегри». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Обмен лучшими практиками на межгосударственном уровне придаст дополнительный импульс к развитию инфраструктурных площадок и привлечению инвестиций. Для резидентов столичной ОЭЗ это возможность нарастить объемы экспортируемой продукции и выйти на новые рынки», – сказал Владислав Овчинский.

Локализованные на территориях экономических зон компании намерены обмениваться информацией, участвовать в совместных проектах и помогать друг другу в поиске новых партнеров.

«Это позволит сформировать комфортные условия для работы и кооперации между российскими и армянскими предприятиями. Особая экономическая зона Москвы готова укреплять международное сотрудничество для повышения востребованности высоких технологий и внедрения новейших решений. Многолетний опыт развития наукоемких производств послужит хорошей базой для выстраивания взаимного диалога», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Свободная экономическая зона «Альянс» создана в 2013 г., это первая территория такого типа в Армении. Там сконцентрированы высокотехнологичные производители из отраслей ИТ, электроники, точной инженерии, фармацевтики, биотехнологий, альтернативной энергетики и телекоммуникаций. Многие из этих компаний специализируются на выпуске импортозамещающей продукции и обладают значительным опытом в этом направлении.

СЭЗ «Мегри» начала деятельность в 2017 г. В настоящее время имеет самый большой отраслевой охват в Армении. Локализованные на ее территории компании относятся не только к сферам производства и переработки, но также занимаются сельским хозяйством, поставками электроэнергии, оказывают услуги в сфере транспорта, туризма, развлечений и отдыха. Выпускаемую здесь продукцию в перспективе планируется направлять на рынки Ближнего Востока.