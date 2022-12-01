Boosty отчиталась о десятикратном росте числа регистраций авторов

Платформа монетизации авторского контента Boosty зафиксировала десятикратный рост регистраций авторов с начала 2022 г. Это наиболее стремительный рост за всю историю сервиса.

Boosty предоставляет авторам обширный выбор механик и сценариев монетизации их контента: подписная модель, продажа постов, донаты на цель, платные личные сообщения, массовые рассылки и даже реферальная программа, которая позволяет авторам получать процент от дохода привлеченных ими блогеров на протяжении целого года. Именно благодаря этому разнообразию инструментов большинство авторов предпочли Boosty другим сервисам после отключения монетизации западными площадками.

С начала 2022 г. количество авторов на Boosty увеличилось 10 раз. Для многих из них это проба пера и первые попытки монетизировать свой контент благодаря поддержке аудитории, но большинство авторов либо уже имели опыт работы с нерекламной монетизацией контента, либо достаточно быстро адаптировались к условиям среды. В связи с этим оборот сервиса показал более чем восьмикратный рост. Это означает, что за авторами пришла готовая платить за контент аудитория. Таким образом, плательщиков на Boosty за год стало в три раза больше.

Если в 2021 г. наибольший рост показали авторы с видеоблогами, то 2022 г. выдался богатым на художников и иллюстраторов, образовательные проекты, подкасты и даже аналитику.

По итогам года средняя сумма доната на Boosty составила 1923,5 руб., приобретения доступа к контенту через сообщения – 1200 руб., а средняя сумма ежемесячного платежа, то есть оплаты подписки – 129 руб.

В этом году у Boosty появилось множество инструментов, позволяющих авторам вывести общение с аудиторией на новый уровень: закрытые стримы только для подписчиков, реферальная программа для блогеров, личные сообщения с возможностью тонкой настройки как рассылок, так и доступа к самим сообщениям, а также RSS для подкастов.