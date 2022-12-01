N3.Group инвестировала в разработчика Escape Tech

Инвестиционно-управляющая компания N3.Group объявила о приобретении 25-процентной доли в компании Escape Tech, занимающейся заказной разработкой программных решений. Это уже третья сделка за год в рамках развития кластера N3 Tech, связанного с ИТ.

Escape Tech специализируется на продуктовой разработке полного цикла – от идеи и MVP до развития продукта в рыночных условиях. Компания обладает опытом в создании коммуникационных платформ, высоконагруженных информационных систем, аналитике и работе с данными, а также в интеграции различных сервисов. Среди клиентов компании – Альфа-банк, РЖД, банк «Ренессанс кредит», Объединенная авиастроительная корпорация, «Фармстандарт», ДИТ Москвы.

Управляющий партнёр N3.Group Артём Мошков сказал: «Escape Tech органично дополняет наш технологический кластер, и мы видим большой потенциал для развития и кратного роста компании – сработавшаяся высококвалифицированная команда, сильные технологические компетенции и рынок. Вместе с опытом развития бизнеса и управленческой экспертизой N3.Group это позволит масштабировать компанию. В этом смысле сделка осуществлена в логике smart-инвестиций, когда мы помогаем не только финансами, но накопленными знаниями и ресурсами. И самое главное у ребят есть амбиции и стремление расти».

Сооснователь Escape Tech Александр Гроусов отметил: «В этом году нам исполнилось 5 лет. За это время мы прошли путь от небольшой команды до компании с оборотом в 160 млн руб. Для выхода на следующий уровень нам требовался стратегический партнер, который бы не просто дал финансовое плечо, но и понимал специфику нашей сферы. Вместе с которым мы могли бы сформировать стратегию дальнейшего развития и который помог бы нам структурировать бизнес и выстроить внутренние процессы. Именно такого партнёра мы нашли в лице N3.Group».

Работа в рамках группы компаний позволит Escape Tech значительно повысить эффективность и показатели бизнеса за счёт оптимизации процессов, усиления коммуникаций и продаж, применения опыта компании на новых рынках и сферах, отмечают в N3.Group.

Инвестиции в Escape Tech – это третья сделка N3.Group по направлению N3 Tech в этом году. Ранее компания приобрела студию веб-разработки Func, а также совместно с управляющим партнёром «Ташир медика» Арсеном Галстяном российское подразделение DataArt, работающее теперь под брендом ITentika. Всего в портфель N3.Group сейчас входит 9 компаний.