InfoWatch Arma заключила партнёрское соглашение с «Тринити»

InfoWatch Arma начала сотрудничество с «Тринити» в части расширения линейки используемых аппаратных платформ и обеспечения рынка защищенными программно-аппаратными комплексами (ПАК) российского производства.

Серверы «Тринити» российского производителя ИТ-оборудования используются для установки программного обеспечения InfoWatch Arma – промышленного межсетевого экрана нового поколения InfoWatch Arma Industrial Firewall и единого центра управления системой защиты InfoWatch Arma Management Console.

«Сегодня, в условиях нарастания угроз компьютерных атак, особенно важно иметь надежных поставщиков оборудования, способных осуществить стабильные поставки надежного оборудования в адекватный срок. В рамках нашего сотрудничества с компанией «Тринити» на производимые ею серверы мы устанавливаем межсетевой экран InfoWatch Arma Industrial Firewall, способный решать различные задачи по защите от сетевых угроз безопасности информации. Работу межсетевого экрана дополняет InfoWatch Arma Management Console, используемая в качестве единого центра управления системой защиты и позволяющая организовать реагирование на инциденты информационной безопасности. Она информирует сотрудников о происходящих событиях и инцидентах, служит в качестве единого интерфейса для проведения расследований», – сказал директор по развитию продуктов InfoWatch Arma Игорь Душа.

Внедрение решений InfoWatch Arma обеспечивает высокий уровень безопасности компаний и позволяет использовать ПАК для решения любых задач, в которых требуется защищенная инфраструктура. В том числе, это относится к контролю самых современных систем Индустрии 4.0, обеспечивающих максимальную автоматизацию процессов.

«Мы благодарны нашему партнеру, компании InfoWatch Arma, за оказанное доверие и рады расширять сотрудничество по направлению создания отечественных программно-аппаратных комплексов для нужд промышленности. «Тринити» почти 30 лет обеспечивает российские компании необходимыми ИТ-решениями для успешного функционирования их бизнеса и для нас важнейшая задача поставлять качественные и надежные решения для наших клиентов. На сегодняшний день мы видим необходимость создания полностью российских решений для обеспечения надежности функционирования и сотрудничество с InfoWatch Arma позволит нам поставлять комплексные решения, отвечающие потребностям российских компаний и всем требованиям импортонезависимости», – сказал технический директор «Тринити» Игорь Абрамов.

Серверы «Тринити ER» включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Эта линейка серверов представляет собой классические двухпроцессорные серверы на процессорах Intel Xeon Scalable, которые поддерживают до 2 ТБ ОЗУ. Они могут использоваться как высокопроизводительные AllFlash-системы и хранилища большого объема (с магнитными дисками до 16 ТБ). Возможна также установка GPU-ускорителей для обеспечения более высокой производительности, например, под задачи построения нейросетей. Серверы поддерживают отечественные ОС и системы виртуализации.