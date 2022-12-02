«Т1 интеграция» предложит клиентам гиперконвергенцию от vStack

«Т1 интеграция» заключила партнерское соглашение с российским разработчиком платформы для виртуализации vStack. Компании объединят усилия по продажам и внедрению продуктов, сервисов и услуг vStack на отечественном рынке.

vStack – российская гиперконвергентная платформа компании ITglobal.com Labs, разработанная венчурным стартапом vStack.com. Решение состоит из программно-определяемых модулей дата-центра, объединенных в одну платформу. В ее основе нет продуктов с открытым кодом. Архитектура, кластерный, прикладной, управляющий слои, веб-интерфейс – собственная разработка.

vStack имеет ряд плюсов перед аналогами: экономия на персонале: управление инфраструктурой происходит из единого интерфейса – для данной задачи требуется только один системный администратор; снижение расходов на ПО и упрощение планирования бюджета: учитываются только задействованные ресурсы, а простаивающее оборудование лицензировать не нужно; оперативное масштабирование и восстановление: использование программно-определяемых компонентов позволяет быстро увеличивать объем ресурсов на площадке, а замена вышедшего элемента из строя технически проста.

«Центральная идея vStack – построение полностью управляемого виртуального дата-центра уровня Enterprise на базе стандартного серверного оборудования. В ряде задач платформа может стать качественной альтернативой решениям от VMware и других поставщиков конвергентных и гиперконвергентных решений. Продукт сочетает низкую стоимость – в 2 раза ниже, чем у зарубежных конкурентов – и высокую производительность, – сказал Евгений Гаврилов, руководитель проекта vStack. – Уверен, что соглашение с «Т1 интеграция» является перспективным для продвижения нашего флагманского решения».

«Исследователи Fortune Business Insights до 2028 г. прогнозируют ежегодный рост мирового рынка гиперконвергентной инфраструктуры на 24,9%. В 2020 г. он оценивался в $5,88 млрд. Одними из главных факторов роста являются потребность в модернизации ЦОДов и виртуализации рабочих станций (VDI), – отметил Роман Бобрышев, начальник управления центра компетенций по вычислительным комплексам «Т1 интеграции». – Сегодня большинство зарубежных лидеров направления покинули отечественный рынок, что открыло российскими компаниями новые возможности и дало толчок к активному развитию. Мы видим потенциал решения vStack и готовы предложить его своим клиентам».