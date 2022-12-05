«Яндекс еда» выделит больше 70 млн рублей на поддержку курьеров в новогодний период

Курьеры, которые доставляют заказы «Яндекс еды» и Delivery Club, получат дополнительные выплаты в декабре и январе, когда обычно число заказов заметно возрастает. Об этом CNews сообщил представитель сервиса «Яндекс еда».

В этом году сервис выделит на поддержку 70 млн руб. — это в несколько раз больше, чем годом раньше. Выплаты будут действовать для курьеров-партнеров по всей России, в том числе для тех, кто выполняет заказы Delivery Club через приложение «Яндекс про».

В сезон высокого спроса в декабре и особенно в новогодний период «Яндекс еда» вместе с партнёрами обычно выводит больше доставщиков на линию. При этом курьеры могут заработать больше благодаря ежегодным мотивационным программам, действующим в декабре и январе, повышающему коэффициенту, который увеличивает оплату за выполненные доставки, а также росту числа заказов. Так, на прошлой неделе в Москве на доставку вышло рекордное за всю осень количество курьеров, а если сравнить с предыдущей неделей, то рост составил 50%. За последние полгода доход курьеров-партнёров «Еды» увеличился почти на 50% и сейчас может достигать 160 тыс. руб. в месяц.

Помимо дополнительных выплат, в праздничный период «Еда» удвоит чаевые, которые курьеры-партнёры получат от клиентов. Ещё сервис подготовит для курьеров новогодние подарки — вещи, которые им пригодятся на доставках.

Чтобы курьерам было комфортнее развозить заказы, «Яндекс еда» вместе с партнёрами развивает проект «Дружелюбные рестораны». В таких заведениях доставщики могут отдохнуть, бесплатно попить чай и, например, пообедать со скидкой. К «Дружелюбным ресторанам» уже присоединились тысячи заведений по всей стране. «Яндекс еда» и «Доставка» инвестируют также в создание зон отдыха, в которых курьеры могут погреться в холодную погоду, попить воды или чая, зарядить телефон.