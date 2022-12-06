«Аэромакс» приобрела долю в компании «Ас-кам»

«Аэромакс» приобрела 80% уставного капитала ООО «Ас-кам» — разработчика и производителя гражданских беспилотных воздушных судов самолетного и коптерного типов, а также оптико-электронных систем. Целью сделки является расширение авиационного парка и усиление конструкторского бюро компании.

«Ас-кам» имеет собственное производство беспилотных авиационных систем. Продуктовый портфель предприятия включает легкие и компактные беспилотные самолеты, выполненные по аэродинамической схеме «летающее крыло». Они хорошо зарекомендовали себя при проведении аэросъемки протяженных объектов и обширных территорий. Известны на рынке и коптеры «Ас-кам», которые отличаются увеличенной продолжительностью полета. Также организация разрабатывает и выпускает оптические и тепловизионные камеры, которые используются на борту воздушных судов.

«Ас-кам» имеет сильное конструкторское бюро и уникальное производство композитных материалов. Благодаря сделке авиапарк «Аэромакс» пополнится воздушными судами коптерного типа, расширится модельный ряд беспилотных самолетов и оптико-электронных систем. Это полностью соответствует нашей стратегии по наращиваю экспертного и производственного потенциала в сфере гражданской беспилотной авиации», — сказал генеральный директор компании «Аэромакс» Сергей Ахметшин.