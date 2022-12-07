Группа «Т1» – партнер «Сириуса»

Группа «Т1», участник российского ИТ-рынка, стала партнером «Сириуса». Соответствующее соглашение подписали генеральный директор группы «Т1» Игорь Калганов и руководитель Образовательного фонда «Талант и успех», председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Соглашение предусматривает сотрудничество в процессе вовлечения молодежи и талантливых детей в науку и образование, повышения качества образования, стимулирования и привлечения талантливой молодежи к созданию технологических инноваций, подготовки кадров для решения крупных научно-исследовательских и научно-технологических задач.

Одним из первых проектов в рамках сотрудничества станет программа «Гранты докторантам». Группа «Т1» будет финансировать команды молодых исследователей для решения актуальных технологических задач холдинга.

«Мы будем объявлять конкурс и искать по всей стране молодого ученого – кандидата наук, который готов приехать в университет “Сириус”, возглавить команду молодых ученых и решать задачу компании. Под этого ученого, будущего молодого доктора наук, мы так же по конкурсу отберем аспирантов в наш Университет. К аспирантам добавим магистров. Таким образом, по сетевому принципу в Университете будет расширяться количество молодежных научных коллективов, работающих над задачами наших партнеров», – сказала Елена Шмелева, председатель совета федеральной территории «Сириус».

«В сегодняшней ситуации, когда перед нами стоят большие технологические вызовы, необходимо смотреть далеко вперед и работать с перспективными направлениями, мы не справимся без молодых российских ученых. Мы это понимаем и уже работаем со школьниками, магистрантами, аспирантами – теми, кто в будущем могут влиться в коллектив ведущих российских компаний. Уверен, что именно через технологии мы сможем помочь своей стране выйти на первые позиции и развиваться дальше. Поэтому сейчас мы делаем ставку на фундаментальную науку», – сказал генеральный директор группы «Т1» Игорь Калганов.

Также в рамках сотрудничества группа «Т1» стала партнером Всероссийского конкурса научно-технологических проектов для студентов «Большие вызовы», финал которого прошел в университете «Сириус» в рамках Конгресса молодых ученых. Игорь Калганов, генеральный директор группы «Т1», и Дина Гайзатуллина, директор по взаимодействию с органами государственной власти группы «Т1», вошли в состав жюри конкурса, где дали экспертную оценку 22 научным проектам участников. Победители программы получили 100 баллов за письменный экзамен при поступлении в магистратуру и аспирантуру университета «Сириус» и приглашение пройти двухнедельную стажировку в группе «Т1» в январе-феврале 2023 г.

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Группа «Т1» — многопрофильный холдинг, участник российского ИТ-рынка, является партнером мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате — 14,5 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков группы «Т1» — государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.