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Itglobal.com и производитель российского серверного оборудования Gagar>n заключили партнерское соглашение

Российский интегратор и поставщик ИТ-услуг, продуктов и сервисов Itglobal.com заключил партнерское соглашение с Gagar>n, разработчиком и производителем серверного оборудования. Сотрудничество позволит реализовывать сложные инфраструктурные проекты на базе российского серверного оборудования.

Компания Gagar>n – российский разработчик и производитель серверного оборудования по международному стандарту Open Compute Project (OCP). Стандарт предусматривает полную архитектурную открытость решений, отсутствие зависимости от поставщиков комплектующих, высокую энергоэффективность и снижение стоимости эксплуатации оборудования. Продукты компании включены в реестр Минпромторга России.

В рамках партнерства Itglobal.com сможет предложить своим клиентам собственные решения в области виртуализации на базе российского серверного оборудования компании Gagar>n. В частности, гиперконвергентную платформу vStack.

Платформа vStack объединяет в себе вычислительные ресурсы, инструменты для хранения данных и управления сетями. Она предназначена для создания управляемых виртуальных дата-центров корпоративного уровня. Решение входит в реестр российского программного обеспечения и может заменить импортные платформы виртуализации.

«Мы рассчитываем, что сотрудничество с Gagar>n расширит наше предложение по поставке заказчикам полностью готовых к использованию управляемых виртуальных дата-центров на базе vStack. В рамках коллаборации полностью российское аппаратное и программное обеспечение позволит снизить зависимость от импортных “классических” решений при построении ИТ-инфраструктур Enterprise-уровня», – сказал Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com.

«Совместная работа Itglobal.com и Gagar>n позволит создавать надежную комплексную ИТ-инфраструктуру для коммерческих и государственных компаний на основе российских программных продуктов и оборудования и в полном соответствии с требованиями регулирующих органов», – отметила Ирина Баранова, директор по работе с партнерами Gagar>n.

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