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VK расширяет возможности цифровой наружной рекламы в регионах

Первым региональным партнером VK в развитии таргетированной цифровой наружной рекламы (DOOH) стал оператор «Дизайнмастер». Рекламодателям доступны почти 400 цифровых конструкций в 11 городах России. Среди них: Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Омск, Самара, Санкт-Петербург, Хабаровск и Челябинск.

Инструменты VK позволяют самостоятельно запускать рекламу через платформу myTarget и показывать ее тогда, когда рядом с поверхностью будет больше пользователей, интересных бизнесу. Для этого технологии в режиме реального времени анализируют обезличенный портрет аудитории, которая видит рекламу, — по полу, возрасту и более чем 300 интересам — и сами принимают решение о показе в нужный момент.

«Для нас важно развивать технологии, которые помогут каждому бизнесу эффективно взаимодействовать со своими клиентами. Все больше компаний работают с DOOH (проект VK): за первые девять месяцев 2022 г. инвестиции рекламодателей в этот канал увеличились в 1,5 раза год к году. Вместе с этим активно растет число представителей малого и среднего бизнеса, использующих инструмент для продвижения, — сказала Мария Филина, руководитель направления DOOH, VK. — Партнерство с таким крупным оператором, как “Дизайнмастер”, делает цифровую наружную рекламу еще доступнее. Любая компания — от салона красоты до девелопера — может самостоятельно запустить продвижение на новых цифровых конструкциях в 11 регионах России. Микс технологий VK и данных поможет сделать это быстро и эффективно».

Бизнес может продолжить общение с пользователями, которые видели рекламу на цифровых поверхностях. По итогам продвижения в myTarget доступен обезличенный сегмент аудитории — на него можно дополнительно таргетировать объявления в интернете.

«Цифровая наружная реклама создает ИТ-продукты, технологии которых позволяют создавать симбиоз разных типов продвижения. Интеграция цифровых рекламных поверхностей на улицах города в платформу myTarget популяризирует закупку DOOH и упростит коммуникацию с аудиторией. Необходимым условием для этого является наличие инвентаря, разнообразие форматов и широкий выбор адресной программы. “Дизайнмастер” понимает важность развития DSP-платформ для клиентов и поэтому гарантирует наличие свободного эфира на своих экранах для рекламодателей», — сказал Егор Крылов, директор по маркетингу «Дизайнмастер».

По результатам продвижения в кабинете доступна детальная аналитика. Рекламодатели могут оценить, как продвижение в наружной рекламе повлияло на бизнес: например, сколько было переходов на сайт, установок приложений или визитов в точки продаж.

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