Гибридные облачные решения – для безопасной модернизации компаний

6 декабря 2022 г. в Москве прошла онлайн-конференция «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса», организованная CNews. Эксперты в области цифровизации и представители крупных компаний обсудили задачи, которые в современных условиях стоят перед организациям, и реальные практики модернизации предприятий с помощью отечественных цифровых решений.

Алексей Лагутин, руководитель направления проектного внедрения MANGO OFFICE, рассказал о безопасной и надежной миграции бизнес-инфраструктуры в облачные сервисы. Благодаря гибридным решениям в этой области средний и крупный бизнес может эффективно масштабировать свою деятельность, снижать операционные затраты и соблюдать строгие стандарты защиты информации.

«Для операторов персональных данных, госкомпаний и организаций, имеющих доступ к банковской и гостайне, вопрос безопасности – один из главных при выборе инструментов модернизации ИТ-инфраструктуры. На фоне ухода с рынка игроков, предлагавших аппаратные решения, бизнес всё чаще выбирает комбинированную модель. Она подразумевает совмещение преимуществ публичных и частных облаков, — сказал Алексей Лагутин. — Мы предложили рынку коммуникаций свою разработку – гибридную облачную АТС. В этом решении вся конфиденциальная информация хранится во внутреннем контуре компании, на ее собственных серверах. Виртуальная АТС и публичные облака в этой модели обрабатывают только сигнальный трафик. В итоге бизнес может модернизировать свою инфраструктуру и получить доступ ко всем передовым облачным возможностям, не нарушая принятых у себя правил защиты данных».

Эксперт рассказал об успешном кейсе внедрения гибридной АТС MANGO OFFICE для группы промышленных предприятий и крупного интернет-магазина. По данным Лагутина, облачное решение позволило клиентам значительно оптимизировать свои процессы: создать единый омниканальный контакт-центр, при этом снизить стоимость обслуживания и начать отслеживать выполнение KPI сотрудников в онлайн-режиме.

При этом, как рассказал спикер, тренд 2022 г. – это внедрение кастомных решений, которые позволяют доработать каждый продукт под уже существующие стандарты и процессы компании. Для оптимального внедрения заказчики зачастую успешно используют и другие разработки MANGO OFFICE — от динамического коллтрекинга до речевой аналитики.