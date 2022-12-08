ICL заключила партнерство с vStack

ГК ICL заключила соглашение и стала партнером по продажам гиперконвергентной платформы vStack. Сотрудничество с vStack позволит ГК ICL предлагать клиентам решение для виртуализации российского производителя и заменить ушедших с рынка крупных зарубежных поставщиков. Партнерство компаний показывает, что большой бизнес встал на путь достижения технологического суверенитета и активного импортозамещения, которое поможет отрасли стать более независимой.

ГК ICL ведет работу по направлениям поддержки ИТ-инфраструктуры, производства оборудования, обеспечения информационной безопасности, научно-исследовательскую деятельность и многое другое. Также компания поддерживает стратегическое сотрудничество с крупнейшими глобальными ИТ-компаниями и владеет технологиями, которые позволяют заказчикам ГК ICL получить доступ к новейшим разработкам и реализовывать конкурентные преимущества на рынке.

Одним из решений, которое ГК ICL теперь будет предлагать своим клиентам – гиперконвергентная платформа Enterprise-уровня vStack, созданная российскими разработчиками. Платформа является аналогом платформы VMware, которая весной покинула российский рынок. vStack — собственная разработка, а не копия VMware.

Гиперконвергентная платформа vStack упрощает управление ИТ-инфраструктурой благодаря горизонтальному масштабированию, что дает возможность без простоев масштабировать ИТ-инфраструктуру. При этом vStack не требует большого штата специалистов, и для обслуживания платформы vStack достаточно всего одного администратора.

«Российским компаниям предстоит большая работа для достижения суверенитета в технологиях. Нужно заменять зарубежное оборудование и ПО отечественным, вкладываться в собственные разработки или в покупку готовых решений российских ИT-компаний. Первым шагом на пути к технологическому суверенитету должен стать переход от выжидания к активным действиям, и наше партнерство с ГК ICL показывает, что крупные ИТ-компании уже начали предпринимать их», – сказал Евгений Гаврилов, руководитель проекта vStack.