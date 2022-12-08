CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

«Северсталь» расширяет применение VR-технологий в обучении персонала

Череповецкий металлургический комбинат запустил два новых VR-тренажера в прокатном производстве. Программные комплексы предназначены для обучения операторов коутера и резчиков холодного металла.

«VR-тренажер «Оператор коутера» актуален для обучения сотрудников, обслуживающих современную линию полимерных покрытий металла. В виртуальной реальности можно отработать процесс замены краски и наносящего ролика, а также поведение в нештатных ситуациях. Второй тренажер, «Резчик холодного металла», направлен на проработку таких операций как перевалка перед заменой дисковых ножей, упаковка металла и соблюдение правил безопасности при эксплуатации агрегата резки, в частности – требований бирочной системы, – отметил генеральный директор дивизиона «Северсталь российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов. – «Северсталь» уже имеет широкий опыт применения VR в обучении сотрудников. Данная технология позволяет освоить и отточить выполнение сложных технологических операций, минуя риски, связанные с действующим производством».

Новые VR-тренажеры дополнили образовательное пространстве «Инженериум», которое также является обучающей площадкой для участников федерального проекта «Профессионалитет». Организация занятий в новом учебном центре – важная составляющая участия «Северстали» в системе обучения студентов программы. Посещать учебную зону могут участники проекта, выбравшие специальности по направлению «Металлургия».

Теперь для прохождения VR-тренингов в прокатном производстве доступно пять программ, разработчиками которых выступил «Северсталь инфоком» совместно с сотрудниками прокатного производства. Реалистичная и тщательно спроектированная виртуальная обучающая среда позволяет студентам познакомиться с комбинатом и его работой задолго до начала выполнения обязанностей. VR-пространство в «Инженериуме» полностью совпадает с обстановкой реального цеха, что обеспечивает прикладную направленность и высокую точность освоения операций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Военные США сжалились над Microsoft. Разорвав контракт на $10 млрд, они дали ей другой, почти в пять раз меньше

В России сбираются ввести уголовную ответственность за утечку персональных данных. Путин поддержал идею

Китай лишат европейских установок для производства чипов. В том числе не самых передовых

Арестованы хакеры, нажившиеся на налоговой системе США. Им грозит по 20 лет тюрьмы

Сбежавшую из России HPE подчеркнуто рутинно наказали рублем за обиды «Мегафона» и «Московского метрополитена»

Россияне переходят на дешевые смартфоны. Но iPhone все равно на первом месте по продажам

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшая техника в стиле ретро: выбираем подарки на Новый год

Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора

Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще