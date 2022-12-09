«РТК-Солар»: драйвер роста рынка ИБ – государственный сегмент

«РТК-Солар» представила результаты аналитического отчета «Исследование рынка информационной безопасности в России по клиентским сегментам».

В денежном выражении общий объем рынка информационной безопасности в России (со стороны трат конечных пользователей) в 2021 г. составил примерно 98,6 млрд руб. без НДС. Прирост по отношению к предыдущему году положительный составляет 8%, с учетом данных за I квартал 2022 г. и прироста по отношению к предыдущим периодам. В 2022 г. объем рынка ожидается на уровне 104 млрд руб., рынок замедлит свой рост в основном за счет сокращения бюджетов в сегменте B2B и вырастет на 5% по сравнению с итогами 2021 г.

Среди основных факторов роста рынка информационной безопасности аналитики «РТК-Солар» называют кратный рост угроз кибербезопасности, регуляторное давление на организации, нехватка кадров и уход ряда зарубежных технологических компаний из РФ.

Руководитель группы рыночной аналитики «РТК-Солар» Юлия Косова отметила: «Российские компании осознали необходимость перестройки своих систем безопасности к концу 2022 г., что объясняется вышеприведенными факторами. В целом эти факторы не дали рынку просесть и позволили обеспечить его рост в деньгах конечных пользователей, хотя и не такой высокий, как было спрогнозировано годом ранее. Причем драйвером роста, как и в предыдущем году, является сегмент B2G (ФОИВ и РОИВ)».

Структурно объем российского рынка информационной безопасности распределяется на следующие сегменты: B2E, на который приходится 46% рынка (44205 млн руб.), B2G – 25% (24880 млн руб.), B2B – 24% (23936 млн руб.) и B2C/SOHO – 6% (5655 млн руб.).

По прогнозам аналитиков «РТК-Солар» в 2022 г. будет демонстрировать прирост, хотя и не такой быстрый, как ожидалось годом ранее, – в районе 5%. Кратный рост киберугроз и импортозамещение сыграли свою положительную роль.

Сегмент B2G демонстрирует стабильный рост год от года в районе 10%. Согласно прогнозам, этот рост сохранится и останется основным драйвером рынка информационной безопасности в России. Одной из основных причин роста объема рынка в 2022 г. стало то, что государство усилило давление как на бизнес, так и на собственные структуры с целью повышения их киберзащиты.

Противоположный тренд наблюдается в сегменте среднего бизнеса: емкость сегмента B2B (старший, средний, СМБ) в денежном выражении, согласно прогнозам, в 2022 г. снизится на 1% и составит 23800 млн руб. Связано это прежде всего с сокращением выручки компаний, экономией на ИТ, уходом с рынка.

И, наконец, B2C/SOHO: траты сегмента на информационную безопасность в 2021 г. закономерно оказались наиболее скромными. Согласно прогнозам, общий объем сегмента в денежном выражении к 2025 г. составит 7000 млн руб.