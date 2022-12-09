Softline обновила партнерскую программу для ИТ-производителей

ГК Softline обновила программу партнерства для вендоров. Новая модель сотрудничества позволит предложить партнерам прозрачные и единые стандарты работы, повысить эффективность сотрудничества, вывести партнерство на новую ступень развития, а также реализовать больше совместных проектов на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Softline предлагает вендорам канал продвижения и продаж их продуктов, совместных услуг, инструменты для увеличения спроса, совместный маркетинг и другие возможности для развития бизнеса. Программа включает четыре уровня партнерства: «Стратегический», «Ключевой», «Фокусный» и «Авторизованный». Каждому уровню соответствует определенный набор критериев и преимуществ при работе с ГК Softline, включая совместную программу развития бизнеса с утвержденными целями, возможности для маркетингового продвижения, обмена экспертизой и готовность к совместным инвестициям в развитие.

«Исторически Softline уделяет огромное внимание развитию партнерских взаимоотношений с вендорами, поэтому мы готовы вкладывать ресурсы компании в совместные проекты и реализацию различных инициатив. В современных реалиях сфера ИТ находится в стадии трансформации. Ландшафт решений меняется, и мы перестраиваемся вместе с рынком. Партнерская программа направлена на то, чтобы соответствовать вызовам времени. Уверен, она станет удобной платформой для взаимодействия со всеми производителями и позволит нам укрепить лидерство на рынке цифровой трансформации и кибербезопасности», – сказал генеральный директор Softline Россия Владимир Лавров.

«Softline обладает большим опытом выстраивания партнерских отношений, поэтому в нашей программе мы сформировали четкий и понятный подход, который позволит взаимодействовать наиболее эффективным образом. Как технологичная компания, мы открыты для новых продуктов и разработок, к сотрудничеству как с уже устоявшимися игроками рынка, так и с новыми. Обновленная программа сотрудничества поможет нам открыть большие перспективы для совместного роста с вендорами как в рамках российского контура, так и на дружественных рынках», – отметила директор управления продуктовой и технологической экспертизы Softline Елена Типисова.

«Особую роль в сотрудничестве мы отводим совместному маркетингу. Благодаря этой программе мы сможем улучшить продвижение решений вендоров на рынке, повысить узнаваемость брендов партнеров и усилить лидогенерацию. Softline обладает профессиональной командой маркетологов с большим опытом и знанием специфики работы в российском ИТ-контуре. В рамках партнерства мы готовы делиться нашей экспертизой и проводить совместные маркетинговые кампании для достижения успеха», – сказала директор по маркетингу Softline Елена Шедова.

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ГК Softline – поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 106 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2021 финансовом году ее оборот достиг 73 329 млн руб. 4600 сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.