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МТТ расскажет, зачем бизнесу нейросети и метавселеннные

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, проводит встречу, на которую приглашает владельцев бизнеса, директоров предприятий и топ-менеджеров крупных компаний.

Встреча пройдет 15 декабря в формате лаунжа, гости и спикеры в непринужденной обстановке поговорят о трендах новых технологий, обсудят лучшие бизнес-решения по работе с нейросетями, узнают, как зарабатывать в метавселенных.

«Впервые мы соберем представительный пул спикеров из компаний МТТ, Яндекса, Ozon, международных и отечественных экспертов по нейросетям и виртуальным вселенным, которые расскажут о последних разработках и интеграциях новинок в бизнес-процессы и сервисы, – прокомментировал коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин. – Такое мероприятие нельзя пропустить, хотя мы понимаем, что под конец года у всех горят проекты, однако в следующем году будет уже поздно говорить о трендах нейросетей и метавселенных: начнётся повсеместное внедрение новейших технологий в бизнес».

Одним из ключевых станет выступление основателя известной дизайн-студии Артемия Лебедева, который поделится своим опытом построения бизнес-модели на нейросети.

На встрече гости смогут протестировать новейшие технологии и нейросети, не просто «пощупать» современные технологии, а лично принять участие в создании уникального продукта.

Каждый гость получит в подарок специальную NFC-визитку, в которую можно добавить любую информацию.

Оставить заявку на участие можно по ссылке.

Токен: Pb3XmBtzsxLr5jqBYnKiNvdfjviXB5W5etxBNAtРекламодатель: ПАО "Мобильные ТелеСистемы"ИНН/ОГРН: 7740000076/1027700149124Сайт: https://mts.ru/

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