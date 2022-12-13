«Сёрчинформ» и «Академия айти» запускают совместную программу ДПО по информационной безопасности для госслужащих

«Сёрчинформ» объявила об открытии регистрации на образовательную программу повышения квалификации «Информационная безопасность для госслужащих: безопасное поведение на рабочем месте, обеспечение личной безопасности». Программа подходит для широкого круга лиц и не требует профессионального образования в области ИБ. Первый поток начнет обучение 17 января 2023 г.

В рамках совместного курса компании «Сёрчинформ» и «Академии айти» слушатели получат практические навыки в области информационной безопасности и защиты данных. При разработке плана обучения эксперты отталкивались от реальных проблем и задач, с которыми сталкиваются специалисты в условиях беспрецедентного роста внутренних и внешних киберугроз. Опыт вендора позволяет поделиться наиболее актуальными проблемами, возникающими у клиентов в области защиты данных.

За время обучения слушатели познакомятся с основными правилами безопасного поведения в цифровом пространстве, выполнят несколько практических заданий и пройдут финальное тестирование. Участники программы узнают, как распознать уловки кибермошенников, защитить личную информацию в интернете и что важно учесть при работе с конфиденциальными данными. За время обучения слушатели познакомятся с основными правилами безопасного поведения в цифровом пространстве, выполнят несколько практических заданий и пройдут финальное тестирование. В конце успешного обучения участники получат удостоверение о повышении квалификации. Прохождение программы повышения квалификации позволит организациям выполнить предписания п. 18.6 Приказа ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. №17, а сотрудникам – соответствовать нормам этического кодекса госслужащих.

«Из года в год мы видим, что наибольшее количество инцидентов (как умышленных, так и случайных) происходит по вине сотрудников. Поэтому сегодня выстраивать ИБ в организации нужно комплексно: не только с использованием защитных инструментов, но и постоянно повышая киберграмотность сотрудников. Слушатели курса научатся противостоять социальной инженерии и узнают, как защитить служебную информацию», – сказал руководитель отдела информационной безопасности компании «Сёрчинформ» и преподаватель курса Алексей Дрозд.

За почти три года эксперты «Сёрчинформ» провели краткосрочные просветительские курсы для служащих государственных и муниципальных органов в 50 регионах России. Но регулярно получали запрос на проведение полноценной образовательной программы, после которой участники получат документ государственного образца, подтверждающий повышение квалификации. В 2022 г. партнером «Сёрчинформ» в организации программы дополнительного профессионального образования в области ИБ стала «Академия айти» – ведущий учебно-консалтинговый центр в России. Обучающие программы и проекты «Академии айти» адаптированы под требования рынка и решают комплексные задачи заказчиков.