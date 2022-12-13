Sitronics Group и ВГУ начали сотрудничество в сфере цифровых технологий

Воронежский государственный университет и Sitronics Group заключили соглашение с целью развития и внедрения современных цифровых и производственных технологий, применяемых в реальном секторе экономики и в образовании. В рамках сотрудничества при поддержке компании на базе университета прошла Межвузовская командная олимпиада по спортивному программированию. Более 40 команд из региона решали практические кейсы.

Sitronics Group разрабатывает ИТ-решения для цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, внедряет решения для «умных городов», производит собственное ИТ-оборудование, создаёт разработки в сфере цифровизации судоходства и технологии производства спутников, развивает электрозарядную инфраструктуру и производит электросуда. Sitronics Group входит в АФК «Система», сотрудничает с вузами в рамках ESG-повестки корпорации.

В рамках соглашения планируется участие сторон в совместных проектах, проведение отраслевых конференций и мероприятий. Первым из них стала совместная с факультетом компьютерных наук олимпиада для студентов. По итогу олимпиады победители были награждены памятными призами. Также у участников была возможность «прокачать» и продемонстрировать свои навыки, попав в поле зрения менеджмента компании.

«Компания Sitronics Group – это очень крупное предприятие, входящее в группу АФК «Система», центр инновационных решений для многих отраслей – транспорт, медицина, фармация, связь, в том числе мобильная. В связи с этим для университета очень важно, чтобы мы взаимодействовали с таким индустриальным партнёром. Интерес не только у «айтишных» факультетов (ФКН, ПММ). Наше взаимодействие может распространяться и на задачи, решаемые на физическом факультете (электроника, связь), фармацевтическом, химическом факультетах и ряде других подразделений университета. Мы договорились с Sitronics Group о том, что будет всестороннее стратегическое взаимодействие и по трудоустройству выпускников, и по прохождениям стажировок. Есть намерение об организации встречи руководства Воронежского государственного университета и компании Sitronics Group с губернатором Воронежской области Александром Гусевым, потому что когда в регион заходят такие высокотехнологичные компании, то это очень полезно для развития региона и его инновационной структуры», – сказал ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

В 2022 г. более 5 тыс. студентов прошли практику и стажировку в компаниях группы АФК «Система», в том числе в рамках Всероссийской программы профориентации, обучения и содействия трудоустройству молодежи «Лифт в будущее», которую реализует благотворительный фонд «Система». В перспективе соглашение с Sitronics Group позволит студентам ВГУ проходить учебную практику в компании – в первую очередь, в воронежском филиале Sitronics Group.

«В этом году мы открыли центр разработки в Воронеже и планируем его расширение. Поэтому мы рассчитываем на плодотворную работу с университетом в части подготовки ИТ-кадров необходимой квалификации с акцентом на прикладные аспекты. Мы намерены запустить серию лекций для студентов старших курсов университета, посвященных современному технологическому стеку, который мы используем в нашей компании. А олимпиада, которую мы уже провели с университетом, и подобные мероприятия позволят талантливым ребятам продемонстрировать свои знания, заявить о себе для реализации и трудоустройства в будущем», – отметил вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.