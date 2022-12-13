Softline Digital и Rightech подписали соглашение о сотрудничестве

Softline Digital и Rightech подписали партнерский договор. В рамках подписанного соглашения компании договорились сосредоточится на совместном развитии бизнеса.

Softline Digital планирует использовать платформу Rightech IoT Cloud в своих проектах. Компании будут оказывать друг другу поддержку в расширении бизнес-каналов, сотрудничать в области маркетинга, проводить совместные мероприятия.

Партнерство даст возможность Softline Digital расширить число компаний, доступных для сотрудничества в проектах по внедрению умных касок. Уже были проведены работы по интеграции устройств с программным обеспечением вендора. Это также дает преимущество для заказчиков, которые уже используют решение от Rightech: клиент может просто добавить умные каски Softline Digital в уже существующую систему позиционирования. В случае, если клиенту необходимо будет добавить и другие носимые устройства, они будут работать с касками в рамках единого приложения.

Сотрудничество позволит Rightech расширить спектр поддерживаемых устройств. Таким образом, компания сможет предлагать более комплексные решения.

«Расширение партнерских связей – это новый этап в продвижении продукта, который разрабатывается внутри нашей компании. Теперь и мы, как Softline Digital, и наш партнер, сможем поставлять целостное и интегрированное решение для обеспечения промышленной безопасности. Для наших клиентов это возможность повысить уровень защищенности сотрудников и эффективности работы на предприятиях, а также оперативность реагирования на инциденты в рамках единой, комплексной системы. В дальнейшем мы планируем расширять партнерство с другими компаниями, представляющими аналогичные решения», – отметил Дмитрий Шульгов, архитектор IoT Softline Digital.

«Мы рады возможности расширить географию наших заказчиков за счет каналов и инструментов, которыми обладает Softline Digital. С технической точки зрения это сотрудничество принесет нам новые перспективы для расширения функционала продукта, внедрения и поддержки продуктов, основанных на передовых технологиях», – сказал Дмитрий Савичев, руководитель отдела продукта в Rightech.