Whoosh объявляет уточненные параметры первичного публичного предложения акций (IPO) на Московской бирже

Вслед за объявлением от 5 декабря 2022 г., ПАО «ВУШ холдинг», российский оператор краткосрочной аренды электросамокатов, объявляет уточненные параметры первичного публичного предложения (далее – «IPO»).

Ожидается, что цена размещения составит ориентировочно 185 руб. за одну обыкновенную акцию компании, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 18,5 млрд руб. C учетом ожидаемой дополнительной эмиссии на сумму до 2,1 млрд руб. рыночная капитализация компании составит 20,6 млрд руб.

Существующие акционеры собираются предоставить акции в размере около 10% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах.

Таким образом общий размер IPO может составить около 2,3 млрд руб.

Компания, все акционеры и аффилированные с ними лица подтвердили, что приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 185 дней после завершения IPO.

Ожидается, что окончательная цена размещения акций будет определена советом директоров компании по итогам сбора заявок, который завершится 13 декабря 2022 г. Цена размещения акций будет объявлена 14 декабря 2022 г.

Генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко: «В рамках встреч с потенциальными инвесторами мы видим большой интерес к нашей компании как от институциональных, так и широкого круга розничных инвесторов. Ведущие российские инвестиционные фонды уже выразили конкретный интерес к нашей сделке, и у нас есть спрос со стороны потенциальных инвесторов на весь размер IPO. Их интерес подтверждает инвестиционную привлекательность Whoosh, высокую эффективность нашего бизнеса, а также значительный потенциал компании и рынка кикшеринга в целом. В связи с эти нами было принято решение уточнить цену сделки и ряд других параметров. Мы уверены, что предполагаемая цена IPO предоставит потенциальным инвесторам дополнительный комфорт и вместе с тем позволит нам привлечь в капитал компании первоклассные российские фонды, которые на долгие годы станут акционерами Whoosh. Мы рассматриваем выход на рынок акционерного капитала как стратегический приоритет для нашего бизнеса, который предоставит компании дополнительную гибкость и новые возможности. Понимая значимость сделки для компании, а также для потенциальных новых инвесторов в акции и для всего российского рынка, текущие акционеры Whoosh предоставят акции для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах. Вместе с тем, я и другие акционеры компании приняли решение не продавать акции в IPO, и планируем вместе с новыми инвесторами Whoosh в полной мере принять участие в долгосрочном росте нашего бизнеса».