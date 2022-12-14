Часть команды ушедшего из России Oracle усиливает продажи в enterprise-сегменте компании «Флант»

Главной зоной ответственности нового коммерческого департамента будет продвижение технологий компании «Флант» в enterprise-сегменте, усиление и масштабирование бизнеса. Новая команда аккаунт-менеджеров, технических специалистов и маркетологов сфокусируется на повышении узнаваемости отечественной платформы Deckhouse, полнофункционального решения для запуска готовых Kubernetes-кластеров во внутренней инфраструктуре предприятий и в облаках. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант».

«Deckhouse предоставляет идентичные и безопасные кластеры Kubernetes, готовые к использованию в production и с гарантированным SLA. Разработчики и инженеры по эксплуатации (DevOps и SRE) заказчика теперь могут администрировать и настраивать Kubernetes в максимально комфортном для себя режиме и направить усилия на самое важное — бизнес-приложения. Команда “Фланта” как первого сертифицированного поставщика услуг по Kubernetes в России имеет все возможности, чтобы поддержать заказчика в этом процессе», — сказал Владимир Бобылев, коммерческий директор АО «Флант».

Компания «Флант» в рамках принятой в середине 2022 г. стратегии планирует развивать направление enterprise и предлагать собственную разработку — Kubernetes-платформу Deckhouse — в банковском, промышленном, e-commerce-, телеком- и других сегментах. К ключевым преимуществам Deckhouse можно отнести надежность и масштабируемость платформы, возможность четко прогнозировать сроки и бюджет. «Флант» уже успел внедрить Kubernetes в сотнях проектах, что, в свою очередь, позволило приобрести опыт и накопить экспертизу, на которую опиралась компания при разработке Deckhouse. Теперь «Флант» предлагает рынку платформу, включенную в состав реестра российского ПО.

Александр Баталов, генеральный директор АО «Флант»: «Приход такой опытной команды по развитию бизнеса — большой и значимый шаг в развитии нашей компании. Объединение столь квалифицированных в области продаж специалистов с уникальной технической экспертизой команды “Фланта” — это серьезная заявка на успех. Мы уверены, что платформа Deckhouse —лучшая в своей области, поэтому смело доверяем новой команде возможность представления ее российскому рынку».

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«Флант» с 2008 г. занимается созданием и обслуживанием надежной ИТ-инфраструктуры для критичных бизнес-приложений. В 2019 г. компания стала первым в России сертифицированным поставщиком услуг Kubernetes (статус Kubernetes Certified Service Provider). Также «Флант» разрабатывает cloud native-инструменты для автоматизации DevOps-процессов. Основные услуги: Deckhouse — NoOps-платформа для управления кластерами Kubernetes; DevOps-аутсорсинг — полное сопровождение инфраструктуры силами выделенной DevOps-команды; Okmeter — система мониторинга инфраструктуры с преднастроенными дашбордами и метриками. Доступна как on-premises-решение и как облачный сервис.