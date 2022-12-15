ОДК-Авиадвигатель модернизирует функцию технического обслуживания и ремонта на продуктах Factory5

АО «ОДК-Авиадвигатель» завершило первый этап проекта по реализации единой системы управления эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом изделий наземной тематики — газотурбинных установок и газотурбинных электростанций. В основу решения легли продукты для комплексного управления активами от российского разработчика Factory5.

Создание единой системы управления функцией технического обслуживания и ремонта стало необходимым для оцифровки методик и знаний персонала ОДК-Авиадвигатель, автоматизации диагностики состояния и повышения надежности оборудования, а также масштабирования бизнес-модели на базе контракта жизненного цикла.

«Мы уже много лет собирали и анализировали информацию о техническом состоянии оборудования. Однако наши специалисты часто сталкивались с барьерами и трудностями: данных много, они разрознены, анализ чаще всего производился вручную и занимал много времени. Поэтому предприятию был нужен инструмент, который автоматизировал бы часть работ, связанных с аналитикой данных», — говорит Илья Валетов, начальник отделения лётных испытаний и эксплуатации АО «ОДК-Авиадвигатель».

В рамках первого этапа реализована функция оценки технического состояния четырех агрегатов: созданы модели оборудования, организована структура узлов и набор параметров, предусмотрена загрузка и хранение параметров работы, настроены правила и алгоритмы для оценки технического состояния оборудования.

«Наш продукт F5 PMM успешно развернут на инфраструктуре «ОДК-Авиадвигатель» для онлайн-мониторинга параметров телеметрии, который обеспечит снижение затрат на ТОиР. Он гармонично встроился в ИТ-ландшафт и интегрировался с “системами-получателями”. Впереди нас ждет не менее объемная работа — подключение и настройка системы управления производственными активами F5 EAM, интеграция ее с F5 PMM и с другими производственными системами. В результате заказчик получит комплексное решение, охватывающее весь жизненный цикл актива от его проектирования до эксплуатации. Это будет единый источник информации для различных служб компании о том, что происходило с оборудованием и что запланировано на будущее. По итогам реализации комплексного решения, мы ожидаем, что предприятие достигнет сокращения простоев оборудования, увеличения срока его полезного использования, повышение доли плановых ремонтов, сокращение аварийных и сверхплановых работ», — говорит Денис Касимов, генеральный директор Factory5.

В настоящий момент ведется работа над вторым этапом проекта, который включает масштабирование системы, разработку дополнительных моделей, правил, отчетов, а также расширение и углубление функционала системы управления активами.

Сейчас к системе подключено 33 агрегата, работу которых анализирует 21 математическая модель и порядка 200 правил. Объем обработанной информации по телеметрии составляет десятки миллиардов строк, а количество найденных инцидентов иногда достигает тысячи и более. ■ Токен: Pb3XmBtzstH23Z8Q269GNQtCPjitAokZYMUJexeРекламодатель: ООО«М5»ИНН/ОГРН: 7703471863/1197746133540Сайт: https://factory5.ai/