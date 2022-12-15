Москва направила 30 млрд руб. на поддержку малого и среднего бизнеса в 2022 году

В 2022 г. Правительство Москвы направило на поддержку столичных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) уже 30 млрд руб. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, финансовую помощь получили более 11 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). Для них предусмотрены субсидии, гранты, льготные кредиты, поручительство по займам. Рассмотрение заявок продолжается. Об этом CNews сообщили представители аппарата мэра и Правительства Москвы.

«Москва помогает предпринимателям сохранять и развивать бизнес в сегодняшних непростых условиях. Об эффективности этих мер, в частности, говорит увеличение числа малых и средних предприятий. Сейчас город уделяет особое внимание тем, кто занимается импортозамещением в разных сферах, расширяет производство, создает новые технологии и продукты. В этом году больше 11 тыс. компаний и ИП получили поддержку на сумму 30 млрд руб.», — отметила Наталья Сергунина.

Самая востребованная программа на данный момент — льготные кредиты. Ими воспользовались более 65% от общего числа получателей поддержки. В общей сложности для бизнеса были снижены ставки по 7200 займов.

Город предоставляет предпринимателям различные субсидии и гранты — на покупку оборудования, патентование разработок, тестирование инновационных решений, создание новых точек общепита и другие. Таких заявок в этом году одобрено уже свыше 1300.

Помимо финансовой помощи, ИП и компании могут получить бесплатные консультации, принять участие в городских образовательных программах, воспользоваться удобными онлайн-сервисами для ведения дел.

Совокупность мер поддержки делает условия развития бизнеса в Москве более комфортными. Количество малых и средних предприятий в столице сейчас превышает 820 тыс. Рост по сравнению с 2021 г.— 7%.

«Сейчас субъекты малого и среднего предпринимательства играют значимую роль в экономике столицы. В некоторых отраслях они замещают ушедших с нашего рынка крупных ретейлеров, предлагают новые продукты и услуги, создают рабочие места для горожан. Их количество в Москве стабильно растет. С января по октябрь 2022 г. число МСП, зарегистрированных в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличилось на 4,1%. Количество юридических лиц за 10 месяцев выросло на 2,5%, а индивидуальных предпринимателей — на 5,9%. Сейчас в Москве работает более 13,7% от общего числа МСП России», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вместе с ростом количества предприятий и создаваемых ими рабочих мест отмечается увеличение вклада малого и среднего бизнеса в экономику города. За первые полгода он вырос на 20% по сравнению с прошлогодним показателем.