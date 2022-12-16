CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Бывший операционный директор сети Burger Heroes возглавит направление готовой еды в «Яндекс лавке»

Бывший операционный директор и бренд-шеф сети Burger Heroes Мария Дмитриева возглавит направление готовой еды в «Яндекс лавке».

У Дмитриевой большой опыт работы в ресторанном бизнесе — она руководила проектами в Starbucks, запустила более 20 разных заведений в России и за рубежом, а во время пандемии основала службу доставки стрит-фуда Food Rec. В «Лавке» она будет отвечать за готовые блюда под собственной маркой, развитие кухонь и кофеен на локальных складах сервиса и сотрудничество с ресторанами.

Вместе с командой сервиса Дмитриева внедрит новые технологии на фабрике-кухне «Лавки» в Санкт-Петербурге и оптимизирует процессы на ней, чтобы увеличить объёмы выпускаемых блюд. Одним из ее фокусов также станет разработка новых блюд под брендом «Лавки», к их созданию привлекут опытных бренд-шефов.

«Лавка» продолжит развивать сотрудничество с ресторанами и увеличивать ассортимент их блюд на своей витрине. За отбор и адаптацию ресторанного продукта для экспресс-доставки со складов сервиса также будет отвечать команда Дмитриевой.

«Лавка» начала развивать направление готовой еды сразу, как только появилась. Сервис с 2020 г. выпускает готовые блюда под собственной торговой маркой на своём производстве в Санкт-Петербурге. Сейчас завод выпускает до 250 тонн продукции в месяц.

Готовая еда — одна из самых быстрорастущих категорий в «Лавке». На такие блюда приходится около 20% от всех продаж сервиса. Готовая еда есть в заказах более 40% клиентов сервиса. На сервисе есть готовая еда под собственной торговой маркой, кулинария, блюда от ресторанов и комбо-наборы. Сервис запустил в нескольких своих дарксторах кухни и кофейни, чтобы готовить в них еду и напитки и доставлять их покупателям горячими.

Мария Дмитриева родилась 7 ноября 1980 г. в Новосибирске, окончила Механико-технологический факультет Новосибирского государственного технического университета по специальности «Машины и аппараты пищевых производств». Начала карьеру как специалист и руководитель ИТ-проектов в области электроэнергетики. С 2008 г. работает в сфере общественного питания. Руководила проектами в Starbucks, в качестве продюсера запустила больше 20 ресторанов в России и за границей, была бренд-шефом и операционным директором сети Burger Heroes в Москве, в 2019 г. создала собственную службу доставки Food Rec. Преподаёт в Moscow Food Academy и Stanfood Academy.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Apple досрочно и тайно покидает роскошный офис в двух шагах от Кремля

Поставки ноутбуков в Россию обрушились в три раза

Новые резиденты московского 5G-демоцентра представили свои решения отраслевым компаниям

CNews, ВТБ и «Сколково» наградят лучшие проекты анализа данных премией Data Fusion Awards

США раздавят производство крупного китайского производителя флеш-памяти. Новые санкции уже на подходе

Бизнес умоляет власти разрешить использовать пиратский иностранный софт. Сейчас за него сажают на семь лет

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть

Где бесплатно смотреть новогодние концерты и кино: лучшие онлайн-сервисы

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще