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Ninestar запустили эко-инициативу «Переходи на зеленый»

G&G, марка расходных материалов для принтеров, принадлежащая Ninestar, объявила о запуске программы утилизации использованных картриджей G&G «Переходи на зелёный». Программа нацелена на то, чтобы обратить внимание общества на важность заботы об экологии и снизить загрязнение планеты пластиком.

Представленный в 170 странах бренд G&G предлагает пользователям доступные решения для печати, являющиеся альтернативой оригинальной продукции. Проблема заботы об окружающей среде является одним из важных приоритетов в стратегии развития бренда и компании Ninestar в целом.

Идею заботы о будущем, как в выстраивании долгосрочных партнерских отношений, так и в стремлении принести пользу обществу, отражает логотип G&G — пара крепко держащихся вместе рук. Важным смыслом наделен и фирменный символ бренда — пингвин.

«Пингвины живут в Антарктике. Изменение климата создает проблемы для выживания этих милых созданий. Мы надеемся, что изображение императорского пингвина будет напоминать людям о том, что мы живем в хрупком мире и нам необходимости заботиться об экологии и его безопасности», — отметил Эрик Чжан, генеральный менеджер Ninestar.

Программе утилизации использованных картриджей G&G «Переходи на зеленый» призвана стать органичной частью миссии бренда — помогать людям работать и совершенствоваться в своей профессиональной деятельности, беря на себя заботу о простой, надежной, качественной и доступной печати. Токен: Pb3XmBtztAXwbYM83DVS1H4ALf4NCLGJUsQ1zZt

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