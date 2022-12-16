В Nubes назначен генеральный директор

Российский облачный провайдер Nubes объявил о назначении нового генерального директора. Им стал Василий Степаненко, ранее возглавлявший центр киберзащиты DataLine. На посту директора он сменит Антона Ларикова, который стоял во главе компании со дня ее основания. Под руководством Ларикова компания вышла в топ-25 поставщиков облачных услуг, построила и запустила в Москве собственный ЦОД Nubes Alto.

Василий Степаненко — эксперт в области информационной безопасности и киберзащиты. В его активе многолетний опыт формирования команд для разработки и развития ИТ-продуктов. За 15 лет работы в отрасли Степаненко трижды разрабатывал систему управления информационной безопасностью в крупных ИТ-компаниях и организовывал ее сертификацию по ISO/IEC 27001, 27017, 27018. Руководил созданием сложных ИТ-инфраструктур для коммерческих проектов и госсектора, процессами аттестации по требованиям ФСТЭК России объектов информатизации.

Для России 2022 г. стал годом изменений: ужесточились требования к хранению и обработке персональных данных, бизнесу стали недоступны облачные сервисы глобальных провайдеров. На этом фоне резко вырос спрос на российские облака и услуги по защите информации. Степаненко давно и успешно строит защищенные облачные инфраструктуры, и в Nubes он планирует применить и нарастить этот опыт, отмечают в компании. У нового ЦОДа Nubes особая роль: облака и сервисы компании теперь будут размещаться на мощностях собственного дата-центра. При этом провайдер не отказывается от планов масштабирования на базе партнерских ЦОДов.

«Под руководством Василия Степаненко Nubes переходит на новый уровень — помимо развития основных облачных сервисов и услуг ЦОД, мы сосредотачиваемся на создании новых продуктов с применением средств комплексной защиты информации. Экспертиза и мощная команда, сформированные ранее, помогут закрепить и усилить наши позиции на рынке ИТ-услуг. Знания и опыт Василия дадут новый импульс для создания облаков нового поколения с интегрированными функциями практической безопасности», — отметила Любовь Богданова, коммерческий директор Nubes.