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«Яндекс» запустил программу амбассадоров для студентов и преподавателей вузов Yandex U-Team

Программа амбассадоров Yandex U-Team — это новый проект «Яндекса» для вузов. Цель программы — найти целеустремленных ребят, которые интересуются технологиями, погрузить их в работу «Яндекса», дать полезные навыки и реализовать совместные проекты в университетах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Амбассадоры станут частью ИТ-сообщества «Яндекса»: познакомятся с командами, которые создают самые разные сервисы – от беспилотных автомобилей до «Алисы» и «Кинопоиска», погрузятся в их работу, получат доступ к закрытым мероприятиям и новым продуктам.

Участников программы ждут лекции, интенсивы и мастер-классы, на которых они узнают, как устроены продукты и технологии «Яндекса», научатся организовывать и проводить мероприятия, продвигать высокотехнологичные продукты.

После прохождения обучения амбассадоры вместе с «Яндексом» будут организовывать в университетах лекции, хакатоны, вебинары, соревнования, а также рассказывать студентам об образовательных и карьерных возможностях компании.

«У каждого университета и у любой большой компании есть своя уникальная культура, и главные ее носители – это люди, то есть студенты, преподаватели и сотрудники. Наша амбассадорская программа Yandex U-Team, по сути, это программа культурного обмена между компанией и университетами. Мы ищем талантливых ребят в вузах по всей стране, которые станут нашими проводниками в свои университеты, а сами в свою очередь смогут почувствовать себя инсайдерами “Яндекса” и научатся быть частью большого ИТ-комьюнити», — отметила Дарья Золотухина, HR директор «Яндекса».

Участниками Yandex U-Team могут стать учащиеся бакалавриата, магистратуры и аспирантуры очной формы обучения, а также преподаватели. Для этого им нужно подать заявку, выполнить проектное задание и пройти собеседование. Прием заявок продлится до 20 января 2023 г.

Программа рассчитана на год. Амбассадоров, которые успешно ее пройдут, могут пригласить в программу на следующий год, предложить пройти стажировку или поучаствовать в других проектах «Яндекса».

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