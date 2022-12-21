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«Аэродиск» и Auxo заключили партнерское соглашение

ИТ-компания Auxo и «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, объявили о партнерстве.

Партнерство позволит объединить компетенции «Аэродиск» в области разработок и опыт Auxo в решении ИТ-задач в госсекторе, промышленном производстве, здравоохранении, телекоме, финансовой сфере и других отраслях.

Расширение пула партнеров компании через сотрудничество с Auxo отражает тренд, который фиксируется «Аэродиском» на рынке России в последние несколько месяцев – рост запросов на решения компании со стороны представителей коммерческого сегмента рынка из самых разных индустрий.

«Структура ИТ-рынка на протяжении 2022 г. претерпела серьезные изменения. Возникла потребность объединять усилия поставщиков и интеграторов для удовлетворения спроса заказчиков, оказавшихся в условиях сложного доступа к инфраструктурным решениям. Новое партнерство поможет всем сторонам существенно улучшить качество и повысить скорость реализации проектов», — сказал генеральный директор «Аэродиска» Вячеслав Володкович.

На данном этапе предполагается реализация проектного подхода, где специалисты Auxo будут оценивать возможности использования продуктов вендора по итогам аудита потребностей клиентов.

«Мы смотрим на будущее сотрудничество с позитивом. И надеемся, что, работая с нашим новым партнером, мы сможем совместно реализовать много новых проектов. А темпы цифровизации наших клиентов качественно возрастут», — сказал заместитель генерального директора по операционной деятельности Auxo Алексей Конышков.

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