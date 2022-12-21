Аналитика МТС: Apple остается лидером по продажам беспроводных наушников в России

МТС проанализировала рынок гаджетов. По итогам 11 месяцев 2022 г. компания Apple сохраняет лидерство по продажам беспроводных наушников в России в денежном выражении.

По итогам 11 месяцев 2022 г. в России было продано 12,2 млн беспроводных наушников на сумму 38,9 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост в количественном выражении составил 19%. В денежном выражении рынок сократился на 8%.

Средняя стоимость беспроводных наушников в январе-ноябре 2022 г. снизилась на 23% до 3,2 тыс. руб.

Первое место по количеству продаж стала компания JBL, которая заняла 13% рынка беспроводных наушников. Следом расположились Xiaomi и Apple, занявшие 12% и 6% рынка соответственно. На четвертом месте Honor — 4%, на пятом — Samsung с 2% рынка.

В денежном выражении лидером является Apple: по итогам 11 месяцев 2022 г. компания заняла 31% рынка. На втором месте JBL с 14%, на третьем — Xiaomi с 8%. На четвертом и пятом месте Samsung и Honor с 7% и 4% соответственно.