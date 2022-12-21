Итог 2022 г. на кадровом ИТ-рынке: резко вырос спрос на «сеньоров»

В IT_One, компании, развивающей направление заказной разработки, отмечают тренд на рынке труда в сфере ИТ. Из-за сложных задач, которые стоят сегодня перед заказчиками, существенная доля специалистов младшего уровня (Junior) в 2022 г. оказалась невостребованной. При этом спрос на Senior продолжает расти. Об этом CNews сообщили представители IT_One.

Классическая верхнеуровневая иерархия подразделения разработки представляет собой пирамиду. В ее основании находятся специалисты начального уровня (Junior), посередине более опытные (Middle), а на вершине – эксперты (Senior). Такая структура позволяет команде органично распределять задачи, грамотно функционировать и по мере роста компетенций каждого сотрудника обеспечивать «конвейер»: наиболее талантливые разработчики из новичков со временем поднимаются до уровня Middle, а те, в свою очередь, «подпитывают» класс специалистов уровня Senior.

Последние благодаря своим компетенциям и опыту являются самыми высокооплачиваемыми сотрудниками в этой иерархии, но берут на себя наибольшую ответственность и принимают самые сложные решения.

«Сейчас эта пирамида, по сути, перевернулась основанием вверх, – сказал Юрий Овчаренко, президент группы компаний IT_One. – Перед командами разработки их внутренние или внешние клиенты ставят сложные, нестандартные, оперативные цели, требующие серьезной экспертизы. Зачастую заказчики выдвигают требования о том, чтобы разработчики сами ставили себе задачи и моментально вникали в процесс. В результате наиболее востребованным специалистом на рынке оказывается именно Senior, его стоимость растет, рынок подогревается, в то время как разработчик-Junior не может найти работу. Нормальная работа “конвейера” оказывается нарушенной».

Ситуация усугубляется тем, что большинство заказчиков, берущих под свое управление команды разработчиков, не имеют отстроенных процессов планирования и ведения проектов по разработке ПО. Им удобнее управлять командой, состоящей из Senior-специалистов, – таким образом нивелируя собственную не высокую эффективность.

«Мы прекрасно знаем, что при правильной постановке, декомпозиции, планировании и приоритизации задач, а также отстроенной службе по работе с бизнес-заказчиками такого количества Senior-специалистов не нужно. Но у заказчиков сейчас нет времени, а порою и опыта на то, чтобы доводить до совершенства менеджмент и воспитывать культуру разработки», – говорит эксперт.

Юрий Овчаренко добавляет, что рынок способен к саморегуляции, но в 2023 г., по его прогнозам, еще будет наблюдаться рост зарплат Senior-специалистов и их дефицит на рынке труда.

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IT_One — компания по разработке программного обеспечения для крупных игроков российского бизнеса и созданию собственных технологических решений.