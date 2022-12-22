«Норбит» стала партнером Websoft в области решений по управлению персоналом

«Норбит» (входит в группу «Ланит») и Websoft, отечественный разработчик HCM-решений, стали партнерами. В рамках сотрудничества компании будут развивать на российском рынке решения для управления персоналом. В фокусе совместной работы – платформа Websoft HCM. Усилия будут сосредоточены на компаниях разных масштабов и отраслей, включая корпоративный сегмент.

Websoft HCM – гибкая, открытая к доработке платформа, на базе которой можно автоматизировать полный цикл управления талантами и HR-сервисы. В том числе адаптацию, обучение и развитие персонала, оценку компетенций и управление кадровым резервом и многое другое. Одно из ключевых преимуществ – встроенные инструменты доработки, используя которые заказчик может кастомизировать функциональность под собственные HR-процессы как самостоятельно, так и с помощью специалистов Websoft или партнера. Это открывает массу возможностей для «Норбит» как партнера-интегратора. Команда будет заниматься внедрением Websoft HCM, оказанием методологической поддержки, расширением и доработкой функциональности платформы, а также разработкой проектных решений.

«Цифровизация HR-процессов последние несколько лет – критический для бизнеса вопрос. Кадровый рынок быстро меняется под воздействием внешних факторов и нуждается в инструментах, которые позволили бы поддерживать эффективное взаимодействие между сотрудниками и компанией даже в момент серьезных перемен. Важно и прислушиваться к клиентам, адаптировать решение под конкретные задачи. Гораздо легче это делать с опорой на партнеров. Уверен, что наше сотрудничество с «Норбит», компанией с двадцатилетним опытом в сфере IT и консалтинга, будет полезно и для разработки востребованного функционала, и для кастомизации под меняющиеся запросы бизнеса», – отметил Артур Захарян, директор по стратегии Websoft.

«Отечественные HCM-решения становятся все более востребованными. Клиенты приходят к нам в поисках гибких, технологичных решений, способных не только автоматизировать отдельные HR-процессы, но и позволяющих выстроить систему аналитики и принятие управленческих решений на ее базе. Благодаря нашему партнерству с Websoft мы сможем удовлетворить спрос на развитые и зрелые системы для управления персоналом, а также поддержать и усилить экспертизу команды в этом направлении», – сказал Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит».