Программисты тратят на бессмысленную работу в среднем 38% своего рабочего времени

По средним оценкам, на бессмысленную работу среднестатистический россиянин тратит 28% своего рабочего дня. Больше всего времени на бесполезные дела уходит у программистов, менеджеров по продажам, системных администраторов и офис-менеджеров. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 5000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Программисты уверены, что тратят на бессмысленные задачи 38% своего рабочего дня. Кроме того, каждый седьмой (14%) считает, что на ненужные дела у него уходит более 50% времени, а 6% респондентов не видят вообще никакого смысла в своих рабочих обязанностях. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Среди системных администраторов 13% полагают, что большую часть дня — более 50% времени, тратят на бессмысленные дела, а 3% уверены, что весь рабочий день проходит напрасно. В целом же, средняя величина потерь рабочего времени составляет 34%.

Каждый шестой россиянин (17%) посчитал, что тратит на бесполезную работу от 5 до 10% рабочего времени, каждый восьмой (13%) — от 10 до 20%, а каждый девятый (11%) — от 20 до 30%. Однако бывает и хуже: каждый одиннадцатый (9%) уверен, что занимается бессмысленными делами от 30 до 50% рабочего дня, а 8% — более половины рабочего времени. По мнению 2%, то, что им приходится делать на работе, вообще не имеет никакого смысла. В среднем на деятельность, не приносящую очевидного результата, россияне расходуют 28% своего рабочего времени. Впрочем, 4 из 10 опрошенных сообщили, что на работе не тратят зря ни минуты. В 2020 г. подобным мог похвастаться почти каждый второй (47%).

Больше всего уверенных в том, что много времени уходит на бесполезные дела, — среди молодежи до 24 лет (31% по средним оценкам). Чем выше доход респондентов, тем меньше рабочего времени они теряют понапрасну: если у опрошенных, зарабатывающих менее 30 тыс. руб., средние потери составляют 30%, то у тех, чей доход превышает 80 тыс. руб., — 25%. Участники опроса с высшим образованием расходуют на бессмысленную работу чуть меньше времени, чем те, кто закончил колледж или училище (27% против 29%).

Среди представителей 30 популярных профессиональных групп самые большие потери временных ресурсов — у программистов: по их оценкам в среднем они тратят рекордные 38% рабочего дня на бессмысленные дела. На втором месте — менеджеры по продажам и системные администраторы (по 34%), на третьем — офис-менеджеры (33%). В топ-5 профессий с самыми очевидными напрасными потерями времени вошли также операторы call-центра (31%), охранники, секретари и экономисты (по 31%). Среднестатистический врач тратит на бесполезную работу 29% рабочего дня: в комментариях доктора жалуются на необходимость заполнения многочисленных документов. Меньше всего времени на бессмысленные дела расходуют диспетчеры (17%), специалисты по закупкам и менеджеры по логистике (по 18%), а также медсестры и HR-менеджеры (по 22%).

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 621

Время проведения: 29 октября – 16 декабря 2022 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 5000 респондентов