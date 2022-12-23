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Предприятие «Росэлектроники» на 50% увеличило производство двигателей для беспилотников, нефтяной отрасли и ЖКХ

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» в 2022 г. увеличил объем производства синхронных двигателей на 50% по сравнению с предыдущим годом. Изделия в различных модификациях применяются в газо- и нефтедобывающей промышленности, станкостроении, автомобилестроении, ЖКХ, а также при производстве беспилотных летательных аппаратов.

По итогам 2022 г. объем производства синхронных двигателей на Калужском электромеханическом заводе концерна «Автоматика» (входит в «Росэлектронику») составит более 11 тыс. штук. В 2021 г. предприятие выпустило 7,6 тыс. подобных изделий, а в 2020 – 5,7 тыс. штук.

Двигатели КЭМЗа имеют высокие коэффициенты мощности и полезного действия, а также высокую энергоэффективность и надежность эксплуатации. Кроме того, они обладают повышенной перегрузочной способностью, позволяющей удерживать постоянную частоту вращения независимо от механической нагрузки на вал, имеют широкий диапазон регулировки частоты вращения и лучшие массогабаритные показатели по сравнению с асинхронными двигателями.

«Синхронные двигатели КЭМЗ – это полностью отечественная разработка. Ежегодный рост объемов производства данных изделий происходит благодаря освоению новых рынков сбыта и расширению линейки продуктов. В частности, в этом году мы впервые представили двигатель для беспилотников. С учетом текущей ситуации это крайне востребованное направление производства. В 2023 г. мы планируем еще больше нарастить объемы по всей линейке – по некоторым модификациям рост составит почти 100%», – отметил генеральный директор предприятия Борис Мовтян.

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