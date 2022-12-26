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Около 300 ИТ-стартапов прошли через Акселератор ВТБ в 2022 году

Команда Акселератора ВТБ с начала года рассмотрела и оценила почти 300 технологических стартапов с российского рынка, работающих в самых разных направлениях — от VR-технологий до искусственного интеллекта. В 2022 году реализовано 24 пилотных проектов с технологическими компаниями. Запуски осуществляются в режиме fast track, средняя продолжительность пилотирования составляет три месяца.

Число подразделений-заказчиков банка за последний год выросло до 60, многие из которых на регулярной основе пользуются сервисами Акселератора. Сегодня показатель конверсии пилотных проектов в промышленные внедрения составляет более 30%, что превышает среднерыночный уровень.

В базе Акселератора ВТБ уже 2,5 тыс. стартапов. За три года работы более 80 из них запустили пилотные проекты с банком. Сервисы и экспертиза Акселератора ВТБ оказались как никогда востребованными в 2022 году. Принятый банком фокус на формирование технологического суверенитета стал стимулом для подразделений чаще обращаться к сервисам Акселератора.

Среди решений российских стартапов, которые Акселератор ВТБ протестировал в 2022 году, — система фото- и видеофиксации объектов с защитой от мошенничества View App, решение для геймификации пользовательских сценариев RevGames, голосовые тренажеры для развития коммуникационных навыков «живого» общения для новых сотрудников контакт-центров «Диалог Симулятор», кастомизируемые VR-тренажеры Varwin, решение для генерации персональных видео-предложений для клиентов «Персональное видео» и ряд других.

«Через Акселератор ВТБ ежегодно проходит не одна сотня технологических стартапов, что позволяет нам хорошо видеть общерыночные тренды в работе с ними. В 2022 году многие перспективные стартапы уходят с российского рынка, испытывая недостаток инвестиций и санкционные ограничения. В банке наблюдается высокий спрос на российские технологии, и наши ресурсы направлены не только на внутреннюю разработку, но и на быстрое пилотирование готовых решений с открытого рынка в сотрудничестве с командами стартапов. Это win-win партнерство позволяет нам находить и быстро интегрировать в инфраструктуру банка перспективные разработки, а стартапам — получить экспертную поддержку в развитии и применении их продуктов на российском рынке и крупного стратегического партнера в лице ВТБ», — отмечает директор Акселератора ВТБ Наталия Дегтярева.

Следуя тренду на укрепление технологического суверенитета, прямо сейчас в ВТБ исследуют wfm-решения (work flow management — система управления рабочими процессами), решения для контакт-центров, управление парком «служебных» мобильных устройств сотрудников банка, инструменты «умного» тегирования для сайтов и мобильных приложений. В банке идут пилотные проекты, исследующие возможности решений с открытого рынка в области речевой аналитики, конструкторов документов, систем аудита и мониторинга ИТ-ресурсов.

В распоряжении Акселератора — собственная технологическая песочница, отвечающая всем требованиям ВТБ по информационной безопасности. Таким образом, время последующей интеграции решения с процессами и системами банка значительно сокращается.

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