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VK объявила о назначениях в руководстве компании

VK продолжает усиливать управленческую команду и сообщает о новых назначениях. Изменения проводятся в рамках стратегии компании, направленной на укрепление технологического лидерства VK на российском рынке.

Иван Мыздриков назначен вице-президентом по развитию почтовых сервисов и магазина приложений VK. Иван продолжит руководить проектами RuStore, «Почта», «Облако», «Календарь» и другими сервисами по продуктивности, которые он ранее курировал в качестве руководителя проекта RuStore и директора бизнес-юнита Mail.ru.

Александр Тоболь назначен вице-президентом по технологиям и разработке VK. Александр продолжит руководить технической командой «Вконтакте» в должности технического директора социальной сети, а также направлением единых технологий видеоплатформы «VK видео», сервисов «VK звонки» и «VK клипы».

Рустам Хайбуллов назначен вице-президентом по стратегическим проектам VK. Рустам будет курировать реализацию ключевых активностей VK по цифровизации. Ранее он занимал должность директора департамента по реализации стратегических проектов VK.

«VK активно развивается и стремится стать центром технологической экспертизы в России. Уверен, что опыт коллег поможет в достижении этой амбициозной цели. Иван, Александр и Рустам зарекомендовали себя как профессионалы высокого уровня, которые умеют реализовывать проекты любой сложности. Их практическая экспертиза в разработке и внедрении передовых технологий в продукты VK вносит значительный вклад в развитие бизнеса и имеет большой потенциал для масштабирования. Желаю им удачи в реализации предстоящих задач», — отметил генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Иван Мыздриков работает в VK с 2011 г. C 2022 г. занимал должность директора бизнес-юнита Mail.ru, курировал работу «Почты» и «Облака», а также портальных сервисов. Ранее занимал должность заместителя вице-президента по экосистеме и отвечал за взаимодействие продуктов внутри VK. До этого Иван руководил «Почтой» и другими сервисами Mail.ru: отвечал за создание и развитие продуктов с аудиторией более 100 млн пользователей. До VK занимал руководящие должности в крупных зарубежных компаниях.

Александр Тоболь присоединился к VK в 2012 г. С 2019 г. занимал должность CTO соцсети «Вконтакте». Под руководством Александра компания реализовала сотни технологичных обновлений. В 2020 г. при участии Александра на технологической платформе «Вконтакте» был запущен сервис коротких вертикальных видео «VK клипы», а в 2021 г. была создана единая платформа видеотехнологий VK, которая объединяет «VK видео», «VK клипы» и «OK Video».

В VK Рустам Хайбуллов перешёл из «Ростелекома» в январе 2022 г., где в течение трех лет руководил направлением по реализации ключевых интеграционных ИТ-проектов. С 2017 по 2019 г. занимал должность директора по продажам в «РТК цифровые технологии», до этого был директором по развитию бизнеса направления информационной безопасности в Inline Technologies.

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