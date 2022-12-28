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Николай Ульрих возглавил в Axenix направление инфраструктурного консалтинга и ИБ

Компания Axenix (экс-Accenture) объявила о назначении Николая Ульриха руководителем практики инфраструктурного консалтинга и информационной безопасности.

До вступления в должность Николай Ульрих занимал различные позиции в практике инфраструктурного консалтинга компании Axenix, пройдя путь от руководителя проектов до руководителя направления по развитию ИТ-инфраструктуры и облачных сервисов. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

«Российский рынок ИТ сильно меняется, в связи с этим Axenix ставит перед собой амбициозные цели дальнейшего роста и развития. В 2022 г. мы в основном сосредоточились на решении актуальных проблем наших клиентов: достижении компаниями технологической устойчивости, сохранении бизнеса, а также на защите данных и информационной безопасности. Эти задачи и определяют развитие наших услуг на следующий год», — отметил Николай Ульрих.

По его словам, Axenix будет развивать практику инфраструктурного консалтинга, предлагая компаниям в разных индустриях новые и максимально релевантные сервисы. Помимо банковского сектора, индустрии товаров народного потребления и ритейла – большее внимание будет уделено проектам в добывающей и обрабатывающей промышленности, а также в области энергетики.

Сейчас в практике работают 125 человек. В планах Axenix увеличить число специалистов по данному направлению на 30% за год.

По прогнозам Axenix, в 2023 г. российский ИТ-рынок продолжит расти. Будут востребованы услуги по переводу инфраструктуры клиентов в локальные облака, поддержке и обеспечению безопасности новых ландшафтов.

Axenix, по словам Николая Ульриха, будет сопровождать бизнес в переходе на импортонезависимые и импортозамещенные компоненты ИТ-ландшафта и адаптации программного обеспечения под них.

«У нас есть видение, как должен строиться ИТ-ландшафт будущего. Используя наработки и богатый международный и кросс-индустриальный опыт последних 20 лет, мы разработали собственные подходы, которые позволяют нам выполнять проекты любой сложности с высочайшим уровнем качества», — сказал Николай Ульрих.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников.

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