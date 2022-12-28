Prof-IT Group поможет промышленным предприятиям перейти на «Яндекс 360»

Prof-IT Group и Yandex Cloud продолжают развивать сотрудничество. К партнерской программе компаний присоединился «Яндекс 360». Виртуальный офис «Яндекс 360» для бизнеса теперь доступен всем клиентам и заказчикам Prof-IT Group.

Цель партнерства — содействие промышленным предприятиям в ускорении процессов цифровой трансформации за счет использования облачной инфраструктуры. Задача нового этапа сотрудничества — упростить взаимодействие с B2B-сервисами «Яндекса 360» и создать новые возможности по повышению эффективности корпоративных коммуникаций для всех заказчиков.

Виртуальный офис «Яндекс 360» для бизнеса предоставляет такие сервисы как электронная почта и мессенджер, календарь, телемост для видеовстреч и конференций, рассылки, возможности совместной работы с документами, презентациями и таблицами, диск, инструменты администрирования и безопасности.

При поддержке вендора команда Prof-IT Group готова интегрировать «Яндекс 360» в текущий ИТ-ландшафт заказчика, настроить рабочие места и организовать техническую поддержку работы всех необходимых приложений. Клиенты получат в свое распоряжение набор корпоративных инструментов, доступных с любого устройства в любой точке мира. При этом сервис обеспечивает высокий уровень доступности и безопасности приложений и данных пользователей за счет резервирования и комплексных инструментов защиты информации.

Сервис дополнил портфель решений, на базе которых Prof-IT Group предлагает своим заказчикам проекты в области цифровой трансформации, включая модернизацию как производственных, так и бизнес-процессов с обновлением инфраструктуры, созданием корпоративных хранилищ данных, а также комплексной поддержкой ИТ-систем заказчика.

«Яндекс 360 для бизнеса – это быстро развивающееся решение, над постоянным улучшением которого работает команда вендора. Мы рады предложить нашим заказчикам отечественный продукт, укладывающийся в современный тренд на импортозамещение. Нам важно, что команда «Яндекс 360» открыта для новых сегментов и амбициозных проектов в промышленности», – отметил генеральный директор Prof-IT Group Евгений Сударкин.

«Приятно начать работать с компанией со значительным опытом работы в промышленном секторе. Вместе с Prof-IT Group мы видим возможности расширения рынка для предоставляемых сервисов, реализованных на высоком уровне с использованием современных технологий, в новых отраслевых сегментах. Уверены, что заказчики по достоинству оценят наши продукты на основе лучших мировых и российских практик», – отметил коммерческий директор «Яндекс 360» Александр Чеснавский.