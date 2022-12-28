Прогноз Navicon: рынок аналитики стабилизируется в 2023 году

Эксперты системного интегратора и разработчика Navicon оценили развитие российского рынка аналитики. Из-за ухода глобальных вендоров из России и возросшего уровня неопределенности в бизнесе он уменьшился примерно на 35%. В 2023 г., по прогнозам компании, предстоит отложенный рост, и рынок вернется к показателям 2021 г.

Команда Navicon выделяет несколько основных трендов на российском рынке аналитики. Прежде всего, бизнес-лидеры осознают ценность аналитических инструментов, которые помогают принимать взвешенные управленческие решения даже в условиях высокого уровня неопределенности, и чаще готовы инвестировать в них.

Формируется более зрелый подход к аналитике. Так, раньше архитектуре аналитических систем не уделяли должного внимания. Тем временем, большинство зарубежных решений, прежде всего Tableau и Qlik, содержало хранилище данных внутри себя. Все данные собирались в одной системе, и это делало компании зависимыми от глобальных ИТ-вендоров. Сейчас бизнес озаботился тем, чтобы хранилище данных было отдельным объектом ИТ-ландшафта.

Несмотря на рост интереса к аналитическим продуктам, реальных внедрений в последние полгода было немного. Заказчики присматривались к российским решениям и ждали, пока они смогут лучше заместить зарубежные аналоги. Рынок по итогам года упал минимум на 35%. Однако было огромное количество пресейлов. По сути, в последние полгода все интеграторы и вендоры занимались формированием отложенного спроса. И сейчас, когда начинается реализация проектов, на российские ИТ-компании ляжет колоссальная нагрузка. В условиях ограниченной емкости ресурсов у интеграторов и поставщиков — по оценкам Navicon, отечественный ИТ-рынок потерял около 20-30% кадров — очереди на внедрение могут растянуться до года. Однако это также значит, что в 2023 г. рынок должен резко пойти в рост и вернуться к прежним показателям.

Наконец, начался процесс реструктуризации российского рынка. Отечественные поставщики начали занимать ниши, которые исторически были поделены между глобальными игроками. Усилилась конкуренция, что привело к совершенствованию продуктов. Появились разработки в области self-service-аналитики, быстро развивается сегмент облачной аналитики. «Железа» не хватает, поэтому доля облачных внедрений к концу 2023 г. должна достигнуть 45%.

«Российский рынок BI, который полгода назад только формировался, сейчас более-менее структурировался. Продукты нашли свои ниши, появились первые успешные кейсы миграции на отечественный софт. Постепенно определяются новые лидеры взамен ушедшим с рынка глобальным вендорам. К примеру, Visiology, которая имеет четкий roadmap и движется в сторону полноценной self-service-аналитики. Мы и сами смотрим в этом направлении — наша разработка «Дельта BI» не требует от пользователей сложных технических навыков», — сказала Мария Аверина, партнер по управлению департаментом бизнес-аналитики Navicon.