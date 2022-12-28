«Спутникс» запустит производство углепластиковых элементов для МКА в Тульской области

Частная космическая компания «Спутникс» на территории центра «Композитная долина» в Тульской области запустит опытно-промышленное производство углепластиковых элементов для малых космических аппаратов (МКА), что снизит массу конструктивных элементов космических аппаратов до 40%.

«Спутникс» производит и разрабатывает несколько моделей МКА для создания многоспутниковых группировок. Это сверхкомпактные спутники для работы системы автоматической идентификационной системы (АИС) для мониторинга судоходства, аппараты для оптического дистанционного зондирования Земли высокого и сверхвысокого разрешения, а также радарного всепогодного мониторинга.

Производство комплектующих для малых спутников из полимерных композиционных материалов – одна из важных задач компании. За счет снижения массы спутников это позволит сократить стоимость выведения космических аппаратов на орбиту и увеличить скорость их производства.

В «долине» компания запустит производство корпусов для спутников, в том числе с теплоотводящими покрытиями, а также панелей солнечных батарей.

«В наших планах разработка и производство высокотехнологичных комплектующих, для этого мы договорились об открытии лаборатории. Участие в этом проекте обеспечит ускорение создания спутников за счет высоких показателей автоматизации изготовления корпусных элементов и удешевление запуска аппаратов на орбиту», – отметил генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко.

«Для нас очень важно, что компания «Спутникс» стала резидентом «Композитной долины» в числе первых пяти высокотехнологичных компаний, получивших этот статус. С этого момента мы стали действующим инновационным научно-технологическим центром и начинаем решать практические задачи, стоящие перед нашим институтом развития – создание малотоннажных производств дефицитных импортозамещающих, а также инновационных полимерных связующих и компонентной базы для их производства, производств композитных материалов со специальными свойствами для гражданской промышленности. «Композитная долина» должна стать национальным химическим кластером с единой инновационной средой, к чему, собственно, нас отсылает метафора долины, заимствованная из лучших мировых практик. Компания «Спутникс» – наш важный стратегический партнер в решении этой задачи», – отметил генеральный директор УК ИНТЦ «Композитная долина» Никита Гараджа.