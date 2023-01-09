В 2022 году в Москве создано три высокотехнологичных кластера

В 2022 г. в Москве создано три высокотехнологичных кластера – фармацевтики, фотоники и электромобилестроения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Кластеры позволят объединить столичные компании и научно-технические организации для проведения совместных разработок, создания инновационных предприятий и формирования полноценных производственных цепочек в сфере фотоники, электромобилестроения и фармацевтики. Сегодня к объединениям присоединилось около 100 организаций. Половина из них размещена на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) “Технополис Москва”», – сказал Владимир Ефимов.

Межотраслевой кластер электромобилестроения станет площадкой для отработки новых технологий и налаживания серийного производства легковых электромобилей, электрогрузовиков и электробусов. В его состав вошло около 40 научно-исследовательских и промышленных компаний, в том числе те, что выпускают машины, микроэлектронику, композитные материалы и зарядные станции.

В межотраслевом кластере фотоники сейчас также начитывается свыше 40 предприятий. Планируется, что объединение станет центром столичной экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем (ФИС) как основы для большинства фотонных устройств следующих поколений. Она будет включать в себя дизайн-центры, фабрики, тестовые лаборатории и предприятия.

Среди первых проектов этого кластера – завод по выпуску фотонных интегральных схем. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – компания «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ) – готовится начать серийное производство ФИС и модулей для телекоммуникационного оборудования в 2024 г.

«Также одним из важнейших станет кластер фармацевтики, созданный в особой экономической зоне столицы. В него уже вошло девять предприятий, которые разрабатывают и выпускают инновационные лекарственные средства. Планируется, что в ближайшие годы к объединению присоединится еще несколько компаний, в настоящий момент они завершают строительство производств лекарств в ОЭЗ “Технополис Москва”», – сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Многие предприятия ОЭЗ имеют статус резидента, который дает значительные льготы. Такие компании освобождаются от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов на десять лет, а ставка налога на прибыль для них снижена до двух процентов. Ввозимые ими товары и оборудование не облагаются таможенными сборами.