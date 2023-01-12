Онлайн 24/7: россияне обсуждают работу в мессенджерах по вечерам и в выходные

В 2022 г. рабочее общение перешло в мессенджеры. Совместное исследование «Яндекс 360» и A2:Research показало, что сотрудники российских компаний предпочитают вести деловую переписку именно в чатах. Причем подавляющее большинство делали это в нерабочее время.

Около 85% респондентов решают деловые вопросы после завершения рабочего дня. Преимущественно в мессенджерах. Для общения по работе их использует 68% сотрудников. Вторым по популярности каналом коммуникации является корпоративная почта, а на третьем месте – сотовая связь.

Такой формат общения в режиме 24/7 большинство опрошенных (43%) принимают как данность и относятся нейтрально. 32% респондентов не видят ничего плохого в таком общении. Однако 18% совсем не рады внезапным сообщениям по работе, а 7% сотрудников вовсе переводят телефон в беззвучный режим или отключают телефон.

«Мессенджеры давно перестали быть средством только для личных коммуникаций и стали полноценным рабочим инструментом. Для командного общения бизнес чаще всего выбирает корпоративные продукты с более широким функционалом. К примеру, в “Яндекс мессенджере” ключевое для клиентов – интеграция в другие сервисы “Яндекс 360 для бизнеса", удобство коммуникации с различными возможностями, такими как треды по темам в чатах, и, конечно же, безопасность. Допустим, случайно пригласить в рабочий чат внешнего пользователя невозможно», — сказал Алексей Рундасов, руководитель «Яндекс 360 для бизнеса».

Многие мессенджеры позволяют пользователям создавать группы или папки для чатов. Однако большинство сотрудников компаний не разделяют рабочие и личные переписки – об этом заявили 33% респондентов. В результате они часто путают их – в этом признались 31% опрошенных.

Причем некоторые опрошенные (7%) отправляют в чат так много сообщений, из-за чего собеседник теряет суть дискуссии, а 5% – описывают собеседнику сразу несколько задач.

Интересно, что несмотря на обилие рабочих коммуникаций далеко не каждый пользователь мессенджеров соблюдает этику цифрового общения. К примеру, отмечать конкретного собеседника в сообщениях стало нормой для четкой и структурированной коммуникации. Но делают это лишь 19% респондентов.

Также пользователи недовольны в общении короткими ответами, фамильярностью или флудом, но таких пользователей в меньшинстве. 13% опрошенных продолжают отвечать на большие сообщения в рабочих чатах «Ок» или «Спс», каждый десятый пользователь мессенджера отправляет сообщения большими буквами, 11% — закидывают в переписку новые вопросы, не дожидаясь ответа на первый. По 6% опрошенных быстро переходят в общении на «ты», не отвечают на сообщение после прочтения, долго набирают короткий ответ и звонят без предупреждения (по 5%), а также спамят или флудят (3%).

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Специалисты компании «Яндекс 360» и сервиса A2:Research провели опрос среди около 2500 респондентов в возрасте 18+. Опрос проводился методом онлайн-анкетирования с ноября 2022 г. по январь 2023 г.. Регионы исследования – вся Россия, города 100 тыс.+.