Sitronics Group вошла в двадцатку крупнейших ИТ-поставщиков для финсектора в рейтинге CNews

Новый ежегодный рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-решений для финсектора опубликован CNews Analytics. Второй год подряд Sitronics Group (входит в АФК «Система») сохраняет за собой место в первой двадцатке, расположившись на 14 строчке.

Эксперты CNews проанализировали данные 50 российских ИТ-компаний по выручке от реализации проектов для банков, страховых и инвестиционных компаний. Рейтинг составлялся на основе финансовых данных по итогам 2021 г.

Несмотря на уменьшение суммарной выручки крупнейших поставщиков ИТ в финсекторе, Sitronics Group обеспечила стабильный уровень выручки от реализации ИТ-проектов в этом сегменте – более 4 млрд руб. Это одна из ключевых отраслей в доходах компании с долей порядка 14%.

В 2021 г. наибольшим спросом в финансовом секторе пользовались корпоративные офисные приложения, операционные системы, средства коммуникаций (почтовые системы), системы управления базами данных (СУБД), программные платформы для автоматизации работы подразделений заказчика, а также решения для ЭДО и информационной безопасности.

«Интерес к этим продуктам был как раньше, так и сегодня, – сказал вице-президент по продажам и операционной деятельности Sitronics Group Михаил Рыбчинский. – При этом в 2022 г. в новых рыночных условиях количество запросов на тот же офисный софт, но уже российский, со стороны наших клиентов кратно увеличилось. Также появилась потребность в миграции массивов данных из иностранных облачных систем в российские облака или физическую ИТ-инфраструктуру. Мы стали решать больше клиентских задач в направлении информационной безопасности».

Импортозамещение легло в основу стратегии развития Sitronics Group несколько лет назад. Компания сформировала и продолжает пополнять портфель российских решений, на которые сегодня переориентировались клиенты, в том числе из финансового сектора. В их числе также решения для создания критической инфраструктуры и собственное ИТ-оборудование. Сегодня Sitronics Group помогает заказчикам в планомерном переходе на отечественное оборудование и ПО.