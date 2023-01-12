TeamIdea и «Ланит» подписали партнёрское соглашение

TeamIdea, мультивендорный интегратор и резидент «Сколково», заключил партнёрское соглашение на поставку решений на базе платформы Lanit Document Management (LDM) с «Ланит» ‒ многопрофильной ИT-компанией.

LDM ‒ это российская модульная платформа, разработанная на основе технологической экспертизы и лучших практик вендора в области СЭД/ECM/CSP, для комплексного управления цифровым контентом компании.

«Приоритетным вектором в работе TeamIdea является обеспечение клиентов надёжным ПО от ведущих поставщиков. Уже более 18 лет мы занимаемся автоматизацией предприятий по всему миру. Мы твёрдо убеждены, что внедрение решений на базе платформы Lanit Document Management поможет нашим клиентам не только справиться с вызовами современного рынка, но и заложить твёрдую основу для дальнейшего беспрепятственного роста и масштабирования», ‒ сказала Ольга Кузнецова, директор по развитию бизнеса TeamIdea.

«Для нас данное сотрудничество ‒ возможность выйти на новые рынки. Сочетание многолетнего опыта большой команды интегратора и потенциала платформы LDM позволит реализовывать масштабные проекты. Актуальные задачи бизнеса по обеспечению технологической независимости тесно связаны со стратегией развития продуктов LDM и запросами ключевых заказчиков TeamIdea», ‒ отметил Сергей Сухинин, директор по развитию партнерской сети «Ланит».