Клиентский портфель Sitronics Group в направлении ИБ в 2022 году расширился на 20%

Клиентский портфель Sitronics Group в направлении ИБ в 2022 г. расширился на 20%. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Прирост клиентов в Sitronics Group связывают с повышением значимости информационной безопасности в новых рыночных условиях и наращиванием компетенций компанией. Основная доля заказчиков компании приходится на финансовые и промышленные предприятия, крупный ритейл и транспорт, госсектор.

В 2022 г. больше всего запросов к компании поступило по защите от DDoS-атак, проектированию и внедрению файерволов нового поколения (NGFW), обеспечению соответствия требованиям 187-ФЗ критической информационной инфраструктуры, оказанию услуг по информационной безопасности по модели MSSP (Managed Security Service Provider или «безопасность как сервис»).

«Большая часть компаний сходится в решении передать рутинные процессы на аутсорс ИТ-компаниям и интеграторам с развитыми сервисами MSSP, сфокусировав основные ресурсы на достижении своих основных бизнес-целей. Прежде всего, такая модель широко используется в финансовом секторе, однако мы видим востребованность и в других отраслях», – сказал директор департамента информационной безопасности и специальных решений Sitronics Group Александр Дворянский.

Также среди актуальных трендов – защита облачных сервисов и удаленных рабочих станций. Он сформировался еще в 2020 г., когда пандемия вынудила большую часть компаний спешно переводить сотрудников на удаленный формат работы, не всегда обеспечивая должный уровень безопасности.

Еще одна тенденция – развитие направления Awareness (осведомленность). По данным специалистов по информационной безопасности Sitronics Group, более 50% атак связаны с человеческим фактором. Поэтому с прошлого года компании активнее внедряют комплексные программы по повышению осведомленности нетехнического персонала в базовых вопросах защиты информации: организуют периодическое внутреннее тестирование имитируя действия злоумышленников, разрабатывают персональные программы обучения с учетом отраслевой специфики и принадлежности компании, создавать отказоустойчивые пароли и в целом контролировать обращение конфиденциальной информации внутри компании и при общении с партнерами и контрагентами.

Sitronics Group обладает 20-летним опытом решения задач по созданию и поддержке устойчивого функционирования ИТ-инфраструктуры, а также экспертизой в выборе современных средств защиты и мониторинга событий для обеспечения безопасности. Сегодня в числе партнеров компании крупнейшие российские разработчики ПО и нишевые лидеры по поставкам оборудования, что позволяет решать все ключевые задачи российских клиентов в сфере ИБ.